В Киеве магазины будут штрафовать за продавцов без защитных масок

Также запрещено реализовывать товары в открытом виде

Инспекторы Госпотребслужбы планируют проверять, как работают магазины в Киеве в период карантина, а также штрафовать за продавцов, работающих без медицинских масок.

Об этом заявил начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Liga.net.

Рубан отметил, что в магазинах ознакомлены с требованиями Госпотребслужбы защитить сотрудников. Для этого они должны или носить маски, или установить экраны между продавцами и покупателями.

По его словам, был введен повышенный режим дезинфекции и запрещено реализовывать товары в открытом виде.

"Этот вопрос сейчас проверяется, и кто не будет соблюдать эти требования, будут оштрафованы", – сказал чиновник и добавил, что сейчас в Киеве за соблюдением требований карантина следят 70 инспекторов Госпотребслужбы.

В то же время Рубан отметил, что рынки в Киеве будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева", а на открытом воздухе риск заразиться коронавирусом минимален.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса – закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

16 марта стало известно, что президент Владимир Зеленский предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.