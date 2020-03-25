Кабмин разрешил передать больницам конфискованные халаты и маски
2020-03-25 14:44:00
Правительство разрешило бесплатную передачу ряда конфискованных медицинских изделий - костюмов, халатов, масок, респираторов, перчаток и очков
Кабмин разрешил отдать в учреждения здравоохранения конфискованные медицинские костюмы, халаты, маски, респираторы, перчатки и очки.
Об этом согласовано на заседании Кабмина, передает Интерфакс-Украина.
Согласно принятому решению, порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решениям суда и переданным органам государственной исполнительной службы, предусматривает, что водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки, защитные щитки, респираторы класса защиты FFP2, конфискованные в установленном порядке, будут бесплатно передаваться в учреждения здравоохранения.
Напомним, Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.
Как ранее сообщал Фокус:
- По официальным данным МОЗ, на утро 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом. Больше всего - в Черновицкой области и в Киеве.