Кабмин разрешил передать больницам конфискованные халаты и маски

Правительство разрешило бесплатную передачу ряда конфискованных медицинских изделий - костюмов, халатов, масок, респираторов, перчаток и очков

Кабмин разрешил отдать в учреждения здравоохранения конфискованные медицинские костюмы, халаты, маски, респираторы, перчатки и очки.

Об этом согласовано на заседании Кабмина, передает Интерфакс-Украина.

Согласно принятому решению, порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решениям суда и переданным органам государственной исполнительной службы, предусматривает, что водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки, защитные щитки, респираторы класса защиты FFP2, конфискованные в установленном порядке, будут бесплатно передаваться в учреждения здравоохранения.

Напомним, Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.

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