В Ровенской и Сумской областях подтвердили Covid-19 у двух умерших женщин

Контактные находятся на самоизоляции

У 76-летней женщины, которая два дня назад скончалась от пневмонии в Конотопе Сумской области, подтвердилось заболевание коронавирусом.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин на своей странице в Facebook.

"Лабораторный анализ показал, что умершая два дня назад в Конотопе женщина была инфицирована коронавирусом. По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат. Также положительный экспресс-тест на коронавирус у трех ее близких родственников. Это коронавирус", – сообщил Семенихин.

Кроме того, в Ровенской области от Covid-19 умерла женщина, так и не дождавшись результатов анализа, сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Все заразившиеся, включая женщину, которая умерла, – жители села Тынное Сарненского района. Сейчас восемь инфицированных находятся в изоляции, их состояние стабильное.

Как ранее сообщал Фокус: