Gogol Bordello и Звери не приедут: фестиваль UPark в Киеве перенесен на год
2020-05-01 20:25:00
Все билеты останутся действительными
Фестиваль UPark Festival, который должен был пройти 16-19 июля в Киеве, отложен на год.
Об этом сообщет пресс-служба фестиваля.
"К сожалению, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей. Международное авиасообщение приостановлено и, вероятно, ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине будут действовать и летом. Мы вынуждены перенести UPark Festival на 2021 год. Лучшее, что мы можем сделать сейчас – это быть ответственными и не подвергать опасности себя и других", – сказано в сообщении.
Организаторы проводят переговоры, чтобы перенести всех анонсированных артистов на следующий год.
На фестивале должны были выступать My Chemical Romance, The Offspring, Royal Blood, Gogol Bordello, Звери и другие.
"Все приобретенные билеты остаются действительными на 2021 год. Более того, каждому из вас мы предложим специальные бонусы, которые точно не оставят вас равнодушными и станут весомым аргументом для сохранения билета и нашей встречи на UPark в 2021 году", – сообщли организаторы фестиваля.
Напомним, другой крупный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
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