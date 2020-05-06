В КГГА считают, что волонтеры "закармливают" и "развращают" бездомных

Власти считают, что бездомные "всегда должны чувствовать нужду"

Директор киевского департамента социальной политики Руслан Светлый прокомментировал состояние бездомных в условиях карантина.

"В городе налажена целая система, которая позволяет бездомным устроить личную жизнь и приносить пользу обществу. Но многим лучше ничего не делать и жить на улице", – сказал Светлый изданию "Заборона".

Он считает, что город проводит полный цикл социализации бездомного и считает, что общественные организации "закармливают" и "развращают" бездомных.

"Я даже ссорюсь с ними. Они их закармливают, одевают, дают им приют. Я говорю – зачем? Их же становится больше. Нам надо, чтобы организации не развращали бездомных. Пусть идут работать", – говорит он.

На вопрос, где бездомные могут найти работу в условиях карантина, Руслан Светлый говорит: "Нигде". В то же время он предостерегает, что волонтеры могут понести ответственность за то, что кормят бездомных.

"Они должны чувствовать нужду. Нужно, чтобы они не привыкали к комфорту", – говорит Светлый.

В условиях карантина в двух точках (у вокзалов) так называемый социальный патруль раздает бездомным еду –примерно 300 порций. Основная цель, говорит Светлый, донести бездомному, что надо приносить пользу и жить в обществе. Для так называемой "социализации" работает центр для бездомных, но он расположен даже не в Киеве, а в 60 километрах от него. "Там сосновый лес, рекреационная зона, берег Киевского моря, трехразовое питание – фактически комфортный санаторий", – утверждает чиновник.

Волонтер Юрий Лифансе отрицает: этот центр создали преимущественно для людей с инвалидностью или пожилим возрастом, которые не могут позаботиться о себе. А о социализации в 60 километрах от Киева точно не может идти речи.

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