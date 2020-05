Инновации

Как BeautyTech №1 компания в мире, L’Oréal уже была готова к работе в условиях карантина еще задолго до его начала. Украинский офис компании прошел огромный путь от обычного пространства в 50м2 с 10 сотрудниками в штате до просторного современного офиса, оснащенного современным оборудованием, в котором работает уже около 280 сотрудников. С активным развитием бьюти сегмента в Украине постепенно расширялся и штат - были реорганизованы многие процессы, имплементированы стратегии гибкого обучения (flex learning), а также была внедрена практика work from home 2 раза в месяц, – все это помогло быстрее адаптироваться к новому рабочему режиму на период карантина

Опыт L’Oréal Украина

Work From Home

С середины марта офис компании L’Oréal в г. Киев был полностью реорганизован с целью создания условий работы в удаленном режиме. Все сотрудники, имея все необходимые устройства и девайсы, более 2-ух месяцев обеспечивали непрерывность бизнес процесса из дома. Всему этому способствовала квалифицированная поддержка IT департамента, мощная техническая база и готовность команды do your best!

Как №1 BeautyTech компания, L’Oréal создает не только технологические решения для улучшения потребительского опыта, но и решения, направленные на оптимизацию работу внутри компании.

Компания использует современные инструменты для обмена, хранения данных. Аналитики и диджитал-специалисты используют самые современные программы способные работать и анализировать большой массив данных и формировать отчеты - это упрощает работу и сокращает время на обработку информации человеческим ресурсом. Также диджитализирован процесс создания заказов с поставщиками, оплаты счетов. Помимо этого, каждый сотрудник может найти любую информацию о компании на внутреннем интернет ресурсе (MyHUB) и при необходимости легко связаться с коллегами с любого девайса (телефона, ноутбука, планшета) ,создав онлайн конференцию или используя другие возможности Microsoft Teams - все это упрощает коммуникацию внутри компании.

С целью поддержать позитивный дух сотрудников, а также их связь друг с другом в этот непростой для всех период, поэтому одним из вариантов стал запуск онлайн челенджа. Каждый сотрудник мог поделиться своими фото онлайн- тренировок, интересного провождения свободного времени, кулинарных навыков и получить за это призы: например, набор продуктов здорового питания, подписку на Netflix или же также смарт-колонку.

Из-за отсутствия возможности проводить тренинги офлайн особенное внимание уделялось онлайн обучению. За более чем 2 месяца было проведено более 20 онлайн-конференций на различные темы: о психологическом здоровье, новых социальных сетях, о поведении потребителей в онлайне – Google Trends, об основах Digital, устойчивом развитии и поддержке стратегии Разнообразия и Иклюзивности бизнеса и др.

Онлайн бизнес

Несмотря на то, что некоторые точки розничной торговли, относящиеся к категории «Непродовольственные и потребительские товары ежедневного спроса были открыты, компания, как и многие другие бизнесы сфокусировалась на электронной торговле.

Категория косметической продукции не показала значительного роста, как, например, категория бытовой техники и электроники , но оставалась популярной, ведь, даже пребывая в изоляции, потребители и особенно потребительницы, продолжали заботится о своей красоте.С помощью инструмента Sprkinkler, который помогает не только запланировать размещение онлайн публикаций, а и отследить горячие тренды и темы в сетях, бренды, в свою очередь, активно поддерживали связь с потребителями, создавая обучающий и развлекательный контент. В социальных сетях брендов, как основного канала коммуникации с потребителем, бьюти-консультанты брендов, например, NYX Professional Makeup, оказывали онлайн-консультации 24/7, национальные Тренеры Matrix, L’Oréal Professionnel, Redken, Kerastase – проводили онлайн обучение по техникам окрашивания и особенностям ухода за волосами, а официальный визажист бренда L’Oréal Paris – makeup уроки.

Кастомизированный опыт для потребителей онлайн

Безопасность потребителей – превыше всего! В условиях карантина, особо трудным является подобрать правильный и эффективный косметический продукт согласно нужд покупателей и определиться перед покупкой онлайн. Онлайн решения, уже реализованные ранее на рынке Украины компанией L’Oréal, стали более чем актуальными в период изоляции. Несколько примеров таких онлайн - технологий представлены ниже:

ModiFace - в режиме онлайн на официальном сайте бренда L’Oréal Paris есть возможность примерить более 100 оттенков косметических продуктов для макияжа и окрашивания волос благодаря технологии, основанной на алгоритме искусственного интеллекта.

Spotscan - приложение La Roche-Posay для персонализированной диагностики акне на основе технологии искусственного интеллекта. Этот простой в использовании сервис анализирует фото лица, подсчитывает количества недостатков кожи и определяет степень выраженности акне от 0 до 4+.

SkinConsult - платформа, которая была создана в партнёрстве с ведущими дерматологами бренда Vichy для диагностики возрастных изменений кожи. Сервис работает на основе искусственного интеллекта, выявляет и классифицирует 7 признаков старения кожи, и предлагает персонализированную и эффективную ежедневную программу домашнего ухода.

И уже в 2021 году состоится запуск Perso - первого инновационного устройства «3-в-1» для персонализированного ухода за кожей и макияжа в домашних условиях рамках партнерства с одним из брендов L’Oréal, который занимает лидирующие позиции в сфере средств ухода за кожей.