Адвокат рассказал о состоянии изнасилованной полицейскими девушки в Кагарлыке
2020-05-27 17:27:44
У пострадавшей обнаружены травмы головы и внутренних органов, остались следы от побоев
Адвокат Евгений Мельниченко, который представляет интересы жертвы изнасилования в полицейском участке в Кагарлыке, рассказал о состоянии девушки. Об этом пишет Сегодня.
"Девушка находится в шоке. После того, что произошло, ей нужно проходить обследование, МРТ. Денег на это нет. Есть травма головы, остались следы побоев, есть признаки внутренних травм", – сообщил адвокат.
Он также рассказал, что его подзащитную перед изнасилованием вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля по делам о кражах, которые случались в селе. При этом, по его словам, сами кражи совершили мужчины.
"Речь идет о взломе и проникновении в магазин, кражу бензопилы", – уточнил Мельниченко.
Ранее он рассказал, что девушку в отделение привез сосед. По его Мельниченко, глава местного сектора криминальной полиции Николай Кузив давно домогался девушки, что и стало причиной изнасилования. При этом насиловал его подчиненный Сергей Сулима, а Кузив держал и пытал девушку.
Как ранее писал Фокус:
- 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.
- Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью
- Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию. 26 мая Кузива и Сулиму арестовали на два месяца. Им грозит лишение свободы на 12 лет.