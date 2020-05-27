Адвокат рассказал о состоянии изнасилованной полицейскими девушки в Кагарлыке

У пострадавшей обнаружены травмы головы и внутренних органов, остались следы от побоев

Адвокат Евгений Мельниченко, который представляет интересы жертвы изнасилования в полицейском участке в Кагарлыке, рассказал о состоянии девушки. Об этом пишет Сегодня.

"Девушка находится в шоке. После того, что произошло, ей нужно проходить обследование, МРТ. Денег на это нет. Есть травма головы, остались следы побоев, есть признаки внутренних травм", – сообщил адвокат.

Он также рассказал, что его подзащитную перед изнасилованием вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля по делам о кражах, которые случались в селе. При этом, по его словам, сами кражи совершили мужчины.

"Речь идет о взломе и проникновении в магазин, кражу бензопилы", – уточнил Мельниченко.

Ранее он рассказал, что девушку в отделение привез сосед. По его Мельниченко, глава местного сектора криминальной полиции Николай Кузив давно домогался девушки, что и стало причиной изнасилования. При этом насиловал его подчиненный Сергей Сулима, а Кузив держал и пытал девушку.

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.