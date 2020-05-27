Убийство в Кривом Озере: все подозреваемые полицейские находятся на свободе

Резонансное убийство, произошедшее в 2016 году, вызвало народные волнения и занимало первые полосы СМИ. Но в итоге суд еще не вынес приговор, а подозреваемые в убийстве полицейские находятся на свободе. Об этом сообщает Slidstvo.

Убийство местного жителя в Кривом озере произошло в ночь на 24 августа 2016 года. Шестеро полицейских прибыли по вызову в поселке Кривое Озеро, райцентре Николаевской области. Их вызвала местная жительница из-за ссоры со своим мужем, 31-летним Александром Цукерманом, который был пьян. Полицейские заковали его в наручники, вытащили из дома и начали избивать ногами и дубинками. А потом в Цукермана выстрелили несколько раз. Как позже рассказывала вдова Цукермана, все это происходило на глазах у нее, ее 13-летнего сына и ее свекрови.

Александр Цукерман скончался. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стали четыре выстрела из травматического пистолета, сделанные в упор. Две пули попали в сердце, еще одна застряла в легком.

Следователи у тела Александра Цукермана

Когда жители Кривого Озера узнали о гибели земляка во время задержания полицейскими, они вышли блокировать райотдел полиции с требованием наказать причастных к убийству. Все шестеро причастных правоохранителей были арестованы. Когда их вели к машине, то их чуть не забила насмерть разъяренная толпа.

На следующий день руководство Нацполиции сообщило о расформировании отделения полиции в Кривом Озере. Протесты прекратились, а в день похорон Цукермана, 26 августа, в городок прибыли дополнительные наряды полиции, чтобы обеспечить порядок.

По словам матери убитого, ее сына избивали все шестеро полицейских, что прибыли на вызов. "Никто же никого не трогал! Пришли менты, открыли ворота, зашли в гараж, скрутили и вытянули его, толкали-толкали, довели его до этой лужи и там били у меня на глазах. Я же просила их как людей: не бейте, его же в наручниках вывели! Я же его сама успокоила!" – рассказала мать.

Но прокуратура Николаевской области предъявила подозрение только четырем из них: Денису Ляхвацкому, Николаю Хоменко, Александру Причипойде. Еще двое – Владимир Лемех и Василий Трубаченко стали по делу свидетелями и с них сняли обвинения.

В итоге Романа Богача в августе 2016 отпустили под домашний арест, за три месяца меру пресечения изменили на ночной домашний арест. В конце 2016-го Богача отпустили под личное обязательство.

Двух других подозреваемых - Александра Причипойду и Николая Хоменко - в октябре 2016-го отпустили под залог в размере по 120 000 гривен с каждого.

Дольше всех под стражей оставался Денис Ляхвацкий, который и стрелял в Цукермана. Однако осенью 2019 года ему изменили меру пресечения на домашний арест до 11 февраля 2020 года. С тех пор Ляхвацкому меру пресечения не избирали. Прокурор подавал апелляционную жалобу, но в апелляционном суде 8 января 2020 года в ответ на эту жалобу отметили, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает обжалование подобного решения, которое уже принято во время рассмотрения производства по сути и вернули жалобу прокурору и представителю потерпевшего.

Из шести правоохранителей, которых называли причастными к убийству Цукемана, четверо успешно прошли переаттестацию. Основной подозреваемый - Денис Ляхвацький переаттестацию не прошел, но восстановился через суд. Шестой фигурант дела переаттестацию вообще не проходил, поскольку занимал должность водителя.

В конце 2019 года дело передали суд. В прокуратуре тогда заявили, что вина четырех полицейских доказана, однако ни один из подозреваемых не находится под стражей.

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