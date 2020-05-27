Убийство однопартийца Гриценко в Виннице: подозреваемый пытается восстановится в полиции через суд

Инцидент произошел в июне 2019 года. Александр Комарницкий, член партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, умер после того, как его ударил полицейский Сергей Пивовар. Сейчас подозреваемый находится под домашним ночным арестом и пытается восстановиться на службе через суд. Об этом пишет Слідство. Інфо.

11 июня 2019 года в городе Винница был тяжело травмирован Александр Комарницкий, член партии "Гражданская позиция". Это произошло после столкновения с местным полицейским Сергеем Пивоваром. Но это дело еще не закончено и полицейский, хоть и был официально обвинен в превышении служебных полномочий, но пытается через суд восстановиться в должности.

Комарницкий попал в больницу с тяжелыми травмами. Диагноз гласил, что у него "открытая черепно-мозговая травма. Перелом свода черепа с переходом на основание черепа. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Субдуральные наслоения лобных участков, множественные контузии мозга, пневмоцефалия. Мозговая кома".

В полиции заявили, что мужчина сам спровоцировал полицейского, а тот просто оттолкнул его, после чего Комарницкий упал и сильно ударился об асфальт. Официальное сообщение Нацполиции гласило, что это произошло около 23 часов вечера. Оперуполномоченный криминальной полиции Пивовар якобы попросил Комарницкого быть понятым при документировании преступления, но получил неадекватную реакцию. "Мужчина отреагировал агрессивно и спровоцировал конфликт, в ходе которого он получил телесные повреждения. По словам оперативника, в ходе конфликта он оттолкнул мужчину. Тот упал на асфальт и ударился головой", - говорилось в сообщении.

Поскольку Комарницкий был партийцем от политической силы Анатолия Гриценко, эта история получилась резонансной. Об избиении Комарницкого сообщил сам Гриценко, особо отметив, что полиции он не верит, так как его политический соратник был порядочным человеком, а его "зверски избили".

23 июня Комарницкий скончался. Жители Винницы пикетировали отделение полиции, где служил Пивовар. Дело стало вести Государственное бюро расследований. Было открыто уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа. Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса и его заместителя Сергея Сокиряна.

Следователи выяснили, что инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Они считали, что Сергей Пивовар во время общения с Александром Комарницким "умышленно нанес один удар кулаком в область лица", вследствие чего последний упал на асфальт.

Сам Пивовар утверждал, что защищался, когда Комарницкий на него напал и просто оттолкнул его. Четверо свидетелей заверяли, что Пивовар ударил Комарницкого и он упал, двое поддерживали версию полицейского.

Протесты под отделением Нацполиции

В ноябре 2019 года дело было передано в суд. Пивовару выдвинули обвинение в превышении служебных полномочий, которые привели к смерти человека. Если его вину докажут, то ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

Но сейчас Сергей Пивовар на свободе. Под стражей он находился недолго, а сейчас его свободу ограничено лишь ночным домашним арестом. Кроме того, Пивовар пытается через суд восстановиться в должности, - ведь он был уволен после инцидента. И пытается возместить зарплату невыплаченную за этот период. 20 декабря Винницкий административный суд отказал Пивовару в удовлетворении его иска, одна экс-полицейский решил подать апелляцию на это решение.

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