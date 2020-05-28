В Николаеве полицейские избили "майнера" криптовалют и забрали у него оборудование, – ГБР

Против правоохранителей открыли уголовное дело по ч.2 ст.365 УК. Если их вину докажут, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы

В Николаеве правоохранители изъяли оборудование для майнина криптовалют, а затем пришли в обыском к якобы самому "майнеру" и избили его. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, в марте 2020 года правоохранители по делу вороства электроэнергии провели обыск и изъяли 544 единицы оборудования для майнинга криптовалют Asic Bitmain Antminer вместе с трансформатором.

21 апреля полицейские уже пришли к гражданину, который якобы администрировал это оборудование, забрали "майнера" в участок и там где его избили.

В Госбюро расследований установили, что полицейские изъяли оборудование незаконно. В ходе расследования оказалось, что оно находилось на квартире у одного из полицейских.

Против правоохранителей открыли уголовное дело по ч.2 ст.365 УК (превышение полномочий, сопровождаемое насилием). Если их вину докажут, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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