В Николаеве полицейские избили "майнера" криптовалют и забрали у него оборудование, – ГБР

2020-05-28 17:44:34

190 13

Против правоохранителей открыли уголовное дело по ч.2 ст.365 УК. Если их вину докажут, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы

В Николаеве правоохранители изъяли оборудование для майнина криптовалют, а затем пришли в обыском к якобы самому "майнеру" и избили его. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, в марте 2020 года правоохранители по делу вороства электроэнергии провели обыск и изъяли 544 единицы оборудования для майнинга криптовалют Asic Bitmain Antminer вместе с трансформатором.

21 апреля полицейские уже пришли к гражданину, который якобы администрировал это оборудование, забрали "майнера" в участок и там где его избили.

В Госбюро расследований установили, что полицейские изъяли оборудование незаконно. В ходе расследования оказалось, что оно находилось на квартире у одного из полицейских.

Против правоохранителей открыли уголовное дело по  ч.2 ст.365 УК (превышение полномочий, сопровождаемое насилием). Если их вину докажут, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как ранее писал Фокус:

  • Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью
Loading...