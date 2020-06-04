Штат полиции в Кагарлыке полностью расформирован, – Аваков
Из расформированного Кагарлыкского отдела за штат выведены 60 полицейских
4 июня на совещании с участием правоохранительных органов сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что отдел полиции в Кагарлыке Киевской области расформирован после того, как стало известно, что в отделении 9 часов били и насиловали женщину.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам Авакова, из расформированного Кагарлыкского отдела за штат выведены 60 полицейских.
"Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а на место происшествия была вызвана следственная группа ГБР... К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона. Министерство внутренних дел активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека", – заявил Аваков.
"Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности...Штат Кагарлыцкого отдела полиции сокращен полностью", – заявил замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает РБК-Украина.
Как ранее писал Фокус:
- 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.
- Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью
- Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию. 26 мая Кузива и Сулиму арестовали на два месяца. Им грозит лишение свободы на 12 лет.