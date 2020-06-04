Штат полиции в Кагарлыке полностью расформирован, – Аваков

4 июня на совещании с участием правоохранительных органов сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что отдел полиции в Кагарлыке Киевской области расформирован после того, как стало известно, что в отделении 9 часов били и насиловали женщину.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, из расформированного Кагарлыкского отдела за штат выведены 60 полицейских.

"Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а на место происшествия была вызвана следственная группа ГБР... К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона. Министерство внутренних дел активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека", – заявил Аваков.

"Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности...Штат Кагарлыцкого отдела полиции сокращен полностью", – заявил замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает РБК-Украина.