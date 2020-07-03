Изнасилование в Кагарлыке: суд избрал меры пресечения еще двум подозреваемым
Накануне стало известно, что следователи ГБР из Киева подозревают в пытках еще двоих полицейских. Им сообщили о подозрении.
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об изнасиловании в Кагарлыке.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Согласно решению суда, оперуполномоченный Кагарлицкого отделения полиции, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года по указанию о руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Второму правоохранителю, участнику другого эпизода пыток, который произошел в январе этого года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Накануне стало известно, что следователи ГБР из Киева подозревают в пытках еще двоих полицейских. Им сообщили о подозрении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.
- Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью
- Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию. 26 мая Кузива и Сулиму арестовали на два месяца. Им грозит лишение свободы на 12 лет.