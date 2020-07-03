Изнасилование в Кагарлыке: суд избрал меры пресечения еще двум подозреваемым

Накануне стало известно, что следователи ГБР из Киева подозревают в пытках еще двоих полицейских. Им сообщили о подозрении.

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об изнасиловании в Кагарлыке.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно решению суда, оперуполномоченный Кагарлицкого отделения полиции, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года по указанию о руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Второму правоохранителю, участнику другого эпизода пыток, который произошел в январе этого года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Накануне стало известно, что следователи ГБР из Киева подозревают в пытках еще двоих полицейских. Им сообщили о подозрении.

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