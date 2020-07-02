Следователи ГБР из Киева подозревают в пытках еще двоих полицейских, обнаружены также новые факты издевательств.

Один из подозреваемых – оперуполномоченный – во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая, держал руки потерпевшей, когда его начальник пытал ее с помощью противогаза. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

После начала досудебного расследования в ГБР стали обращаться лица, которые сообщали о пытках, которые ранее проходили в Кагарлыкском отделении полиции.

Так в начале января 2020 года полицейские, которые сейчас уже задержаны за майские события, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж. Они их били, перевозили в багажнике автомобиля, пытали током и приковали наручниками к батарее в коридоре, где они и находились до следующего дня.

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Кроме того, начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил гражданина, в результате чего тот получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении уже четырем работниками Кагарлыкского отделения полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как ранее сообщал Фокус: