Одежда в деловом стиле – конструктивная альтернатива школьной форме

В июне 2019 года Президент Украины подписал указ об отмене школьной формы. Этот документ стал основанием для прекращения действия другого указа, принятого еще в 1996 году. Именно там говорилось, что для учащихся вводится школьная форма. Теперь эта норма отменена, но учебные заведения получили право самостоятельно регулировать, что будут носить ученики.

Старые и новые правила

В Советской Украине посещать школу можно было только в платьях с передником или в костюмах установленного образца. Главный недостаток – однообразие цветов и фасонов. Для пошива применялась полушерстяная ткань и в теплую погоду дети буквально изнемогали в такой одежде.

Надо признать, что школьная форма актуальна не только для нас. В других странах многие учебные заведения разрабатывают специальные модели для своих учеников. Причем применяются и нестандартные элементы – укороченные брюки и даже шорты до колен, а также фирменные галстуки, шейные платки, которые могут носить как мальчики так и девочки. Обязательным элементом является эмблема учебного заведения.

Возможное направление для создания собственного дела

Итак, школьная форма фактически отменена, но определенные требования к внешнему виду учеников все-таки остались. Многие частные заведения, а также некоторые лицеи и гимназии специально шьют одежду для своих воспитанников или заказывают одинаковые по цвету фирменные элементы, например, жилеты. Поэтому ателье и мастера по пошиву вполне могут им предложить свои услуги. Сегодня такое направление может стать перспективным для малого бизнеса и предпринимателей.

Возможен выпуск моделей по индивидуальным заказам (цвета и фасон обсуждаются с родителями), а также небольшими партиями. Многие дети имеют нестандартную фигуру, поэтому даже купленная в магазине одежда часто требует дополнительной подгонки. Количество задействованных сотрудников зависит от предполагаемых объемов, места расположения, уровня используемого оборудования. Обычно достаточно не более 4-х специалистов. Среди особых преимуществ отметим возможность получения кредита на льготных условиях. Срок окупаемости такого проекта составляет примерно год.

Знакомимся с модными трендами

Учебные заведения приняли соответствующие нормативные положения, в которых регламентируется внешний вид учащихся и педагогического коллектива. Среди особенностей отметим возможность надевать вышиванку (повседневный и праздничный элемент одежды), пиджак можно заменить на жилет, ношение галстука или бабочки не является обязательным и эти аксессуары используются по желанию. В холодную погоду разрешен теплый трикотаж нейтральных расцветок – джемпера, свитера, пуловеры. Не под запретом и модели в спортивном или повседневном стиле, но надеть их можно только в особые дни, которые устанавливаются администрацией.

Для тех родителей, которых интересует готовая школьная форма предлагаем краткий обзор модных в предстоящем учебном году трендов:

Вышивка. Кроме вышиванок, модным будет разноцветный растительный декор (некрупный), который выполняется на разных элементах одежды, например, манжете блузы, лацкане пиджака, рукаве рубашки. Для девочек предлагается мелкий цветочный орнамент, а для мальчиков – узоры в виде листьев. Универсальные варианты – причудливые линии.

Контрастные сочетания. Мы привыкли к деловому стандарту – белый верх и черный низ, но сегодня даже классика обретает оригинальность. Так темные брюки дополняем белыми носками и темными мокасинами на белой подошве. К категории классики также можно отнести сочетание традиционных для Украины цветов – желтого и голубого. Такая комбинация может выглядеть слишком контрастно, поэтому ее лучше использовать в отдельных элементах, например, накладном кармане, бабочке, галстуке, шейном платке.

Кружево. Отнести его к модным трендам можно с определенной долей условности, но девочкам часто нравятся кружевные воротнички, манжеты и вставки на блузах.

Особенно сложно подобрать одежду для подростков, ведь у них есть свое чувство стиля, собственное представление о деловом образе и большое стремление подчеркнуть свою индивидуальность. Остановимся подробнее на некоторых модных аспектах:

Цветовые решения. Актуальными для мальчиков считаются разные оттенки синего, а для девочек – приглушенный бордовый цвет. Универсальные варианты – темно-зеленый и серый.

Оригинальные предложения. Для прохладной погоды для девочки-подростка лучше всего подойдет брючный костюм. Если серый пиджак кажется слишком скучным дополняем его красными пуговицам.

Юбки. Предоставляется полная свобода выбора – в виде трапеции, а также юбка-карандаш, клеш, плиссе, но глубокие разрезы и слишком короткие, облегающие модели исключаются.

Платья. На некоторое время уступили свои позиции сарафанам, но сегодня снова на пике популярности, благодаря небольшим цветным вставкам, разнообразным фасонам, тонкими темными поясками с мягким отливом, которые деликатно подчеркивают талию.

Многие известные бренды сегодня предлагают модели в деловом стиле, которые можно носить, как школьную форму. При подборе учитываем не только актуальность фасона, но и пожелания ребенка, а также уровень комфорта и состав ткани.