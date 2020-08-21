Ukrainian Fashion Week NO SEASON Season
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Модная индустрия находится на очередном витке спирали развития. И несмотря на все проблемы сегодняшнего дня, готова снова гордиться своими главными достоинствами: эксклюзивностью, художественной ценностью, социальной ответственностью и технологическими инновациями. Оргкомитет Ukrainian Fashion Week верит, что вместе с этими благородными качествами возродится уверенность в ценности моды как таковой. А затем − уверенность в перспективах отрасли будет восстановлена как во всем мире, так и в Украине с ее огромнейшим потенциалом.
Недели моды, независимо от своих форматов, остаются событиями, которые собирают дизайнеров, медиа, представителей ритейла и отраслевых аналитиков в одном времени и в одном, хотя и виртуальном, пространстве. Ценность недель моды по-прежнему заключается в возможности увидеть и получить общее понимание модных тенденций и инициировать консолидированный эстетический и социальный месседж. Сейчас очень важным становится вопрос доверия, толерантности и терпения всех потенциальных инсайдеров fashion-индустрии. Каждый должен дать каждому время и позволить эксперименты, которые в финале приведут к рождению новых форм и нового взаимодействия.
Несмотря на глобальный кризис, Ukrainian Fashion Week объявил проведение очередного сезона, обнародовал новую концепцию сезона и продолжает развивать три направления, которые в предыдущих сезонах были признаны приоритетными: поддержка молодых дизайнеров, устойчивое развитие моды и международные креативные коллаборации.
Поддержка молодых дизайнеров − инвестиция в будущее Украины
Неотъемлемая составляющая Ukrainian Fashion Week − платформа New Generation Day − убедительно демонстрирует, что реальная поддержка способствует развитию определенного сегмента отрасли. В сложные времена всемирного кризиса, вызванного пандемией Covid-19, именно молодые дизайнеры требуют наибольшей поддержки. Для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на создание коллекции в этом сезоне, члены Ukrainian Fashion Council передали молодым дизайнерам ткани для пошива коллекций − как для финалистов конкурса «ПОГЛЯД у майбутнє», так и для участников платформ New Names и Fresh Fashion. Полноценный New Generation Day продемонстрирует 8 шоу и два показа в формате, который появился на UFW в прошлом сезоне − Graduate Show украинских частных fashion-школ.
31 августа в Мыстецьком Арсенале Ukrainian Fashion Council проведет финал XXI Всеукраинского конкурса молодых дизайнеров одежды «ПОГЛЯД у майбутнє». Свои коллекции в финале представят 18 конкурсантов, которые были отобраны из более сотни претендентов из 11 городов Украины. Партнеры конкурса − Ukrainian Fashion Week и IED Istituto Europeo di Design. В этом году «ПОГЛЯД у майбутнє» пройдет в принципиально новом формате: прямая трансляция финала конкурса будет доступна для просмотра в любой части мира. Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.
Ukrainian Fashion Week − место коллабораций креативных индустрий
В этом сезоне UFW представляет мультидисциплинарный проект Ukraine is the Center of My Universe. Проект объединит украинских дизайнеров и лидеров креативных индустрий в общей диджитал-платформе. Цель платформы − представить украинское культурное движение, широко известное на мировой арене благодаря fashion-индустрии, на ведущих неделях моды. К проекту привлечены также британские креативные агентства и независимые художники из других стран. Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.
Кроме того, в этом сезоне BMW Украина покажет новую модель электромобиля BMW Concept i4 в коллаборации с британским креативным и диджитал-директором Джоном Эмони, известным своими работами с Balenciaga, Charli XCX Dazed Beauty, Iris van Herpen, NOWNESS, Nike, Novembre Magazine, SHOWstudio, Selfridges и многими другими. Джон создаст диджитал-скульптуру, посвященную BMW Concept i4, что подчеркнет инновационность, визионерство и элегантность дизайна нового автомобиля. Впервые для создания диджитал-скульптуры будут использованы две запрограммированные нейросети Искусственного Интеллекта. Такой подход в создании и презентации объектов покажет связь новой модели BMW с миром современного цифрового искусства, промотируя самовыражение и индивидуальность, ведь BMW Concept i4 знаменует начало новой эры электромобилей.
BE SUSTAINABLE! – главный центр развития сознательной моды, образования и нетворкинга в Украине!
В этот раз BE SUSTAINABLE! Fashion Summit получил поддержку Программы малых грантов публичной дипломатии правительства США − «Культура и программы для молодежи» 2019-2020. Сегодня мы имеем возможность открыть для Украины наиболее перспективных сознательных дизайнеров и устойчивые бренды, а также предоставить им платформу для демонстрации своего потенциала. Познакомиться с молодыми устойчивыми дизайнерами гости UFW смогут в интерактивной инсталляции BE SUSTAINABLE! Space на главной локации Недели моды. Партнер UFW − Biosphere Corporation − логично интегрировал в пространство лучшие материалы из линейки Biosphere #GoGreen, чтобы показать, что мода и промышленное производство могут быть одинаково sustainable: «Мы видим красоту в том, как в экструдере при температуре 160 С рождается биоразлагаемая пленка для пакетов Фрекен БОК, которая способна распадаться в компосте за 6 месяцев без ущерба для окружающей среды. Мы вдохновляемся волнами хлопкового полотна для влажных салфеток Smile, которые не засоряют океанические волны в течение сотен лет. Мы считаем использование органической ваты Novita не только ответственным, но и стильным» − Biosphere Corporation. Автором концепции инсталляции стала известная украинская сет-дизайнер Love Curly. Ее идеи были реализованы компанией Yanko Production.
Также в этом сезоне BE SUSTAINABLE! Fashion Summit представляет The Swapchain − диджитальную глобальную платформу обмена одеждой. The Swapchain − это первое в мире виртуальное комьюнити, где историю каждого продукта и его экологическую составляющую можно отследить с помощью технологии Blackchain. Платформа создана всемирно известными компаниями Global Fashion Exchange и Lablaco, работающими с fashion-брендами и ритейлерами по всему миру, внедряя устойчивые и циркулярные решения для их бизнеса. Гости дизайнеров получат возможность принять участие в «GFX SwapShop on the Blockchain with Swapchain» и протестировать новый глобальный сервис. Каждый желающий может принести свои вещи на обмен, тем самым предоставить им новую жизнь, а также выбрать для себя вещи, которые будут представлены в пространстве.
Несмотря на всемирную пандемию и определенные трудности в организации масштабных мероприятий, к которым привел глобальный карантин, программа BE SUSTAINABLE! Fashion Summit расширяется по форматам и уровню международной экспертизы. Главной темой нынешнего саммита стала циркулярная экономика и будущее постоянной моды. Среди приглашенных спикеров − Патрик Дафи (Patrick Duffy), основатель Global Fashion Exchange и Intandem Creatives, Лоренцо Альбриджи (Lorenzo Albrighi) и Юн Куо (ShihYun Kuo), основатели Lablaco, Патрик Макдауэлл (Patrick McDowell), лондонский дизайнер, Сабрина Гильдхаус (Sabrina Gildehaus), CEO GILDEHAUS, Кейри Ленциус (Kairi Lentsius), fashion-дизайнер и преподаватель факультета текстиля в Pallas University (Эстония), и многие другие. Модерировать саммит будет Яна Панюшкина, журналистка, редактор сайта The Page Style и ведущая телевизионной программы «Перша шпальта».
Информационную поддержку осуществляет эксклюзивный телевизионный партнер проекта − «Ранок з Україною». Медиапартнеры саммита − The Page, Global Fashion Exchange и HDFASHION & LIFESTYLE. Саммит завершит нетворкинг-вечер, партнером которого станет коворкинг Paltforma.
программа Ukrainian Fashion Week NO SEASON Season
|
31.08 monday
|
16:00
|
FROLOV
|
main catwalk
|
16:30
|
BE SUSTAINABLE! Space Presentation/ GFX SwapShop on the
Blockchain with Swapchain
|
BE SUSTAINABLE! space, MA
|
17:00
|
Elena BURENINA
|
main catwalk
|
17:30
|
UKRAINE IS THE CENTRE OF MY UNIVERSE Project Presentation
|
special space, MA
|
18:00
|
VOROZHBYT&ZEMSKOVA
|
main catwalk
|
19:00
|
ARTEMKLIMCHUK Workshop
|
main catwalk
|
20:00
|
The Final Show of the National Young Designers Contest
LOOK INTO THE FUTURE
|
right wing, MA
|
1.09 tuesday
|
13:30
|
BE SUSTAINABLE! Fashion Summit: Opening Address
|
right wing, MA
|
16:00
|
LALLIER
|
main catwalk
|
16:30
|
DZHUS
|
right wing, MA
|
17:00
|
FINCH presentation
|
special space, MA
|
18:00
|
ARUTIUNOVA
|
main catwalk
|
19:00
|
RYBALKO
|
main catwalk
|
19:30
|
BMW DIGITAL SCULPTURE presentation
|
special space, MA
|
20:00
|
ROUSSIN
|
main catwalk
|
20:30
|
Press screening of the Jean Paul Gaultier: Freak and Chic documentary
|
special space, MA
|
21:00
|
BE SUSTAINABLE! Networking Party by HDFASHION
|
see invitation
|
2.09 wednesday
|
16:00
|
Special Project "DASTISH FANTASTISH, KIR-KHARTLEY,
ROUSSIN, YADVIGA NETYKSHA for Kyiv"
|
main catwalk
|
17:00
|
JULIYA KROS
|
main catwalk
|
18:00
|
DARJA DONEZZ
|
main catwalk
|
18:30
|
Marie Claire and Ukrainian Fashion Week Special Project Presentation
|
special space, MA
|
19:00
|
ANNETTE GÖRTZ
|
main catwalk
|
19:30
|
Public Talk ELLE х ODNA TAKA
|
BE SUSTAINABLE! space, MA
|
20:00
|
ZINAIDA author’s Project Presentation
|
main catwalk
|
21:00
|
O`ERNUDE x KYIVNESS Jewelry Picnic
|
special space, MA
|
3.09 Tuesday New Generation Day
|
16:00
|
New Names: GA.EVA, ANNKARA
|
main catwalk
|
17:00
|
UFEG: Starter Runway
|
main catwalk
|
17:30
|
HONCHARENKO Presentation
|
special space, MA
|
18:00
|
Open Fashion Studio Graduate Show
|
main catwalk
|
18:30
|
YADVIGA NETYKSHA Presentation
|
special space, MA
|
19:00
|
Fresh Fashion: PANOVE, ZHARKO
|
main catwalk
|
20:00
|
Fresh Fashion: FRBTK, IRON THREAD
|
main catwalk
Узнать подробную информацию о программе саммита и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. В связи с правилами карантина количество мест значительно ограничено.
#ПАРТНЕРЫ UFW NO SEASON Season
BMW − официальный автомобиль Ukrainian Fashion Week
IQOS − официальный партнер Ukrainian Fashion Week
MARY KAY – официальный beauty-партнер Ukrainian Fashion Week
BIOSPHERE CORPORATION – официальный партнер Ukrainian Fashion Week
RIVIERA HOUSE − официальный готель Ukrainian Fashion Week
ABSOLUT yachts in Ukraine – официальный партнер Ukrainian Fashion Week
CRYSTAL RENT – партнер Ukrainian Fashion Week
MUSHLYA CAFÉ – ресторан-партнер Ukrainian Fashion Week
HEALTH&FOOD Kyiv – партнер Ukrainian Fashion Week
#МЕДИАПАРТНЕРЫ UFW NO SEASON Season
ELLE – модный партнер
JETSETTER – светский партнер
FOCUS – медиапатронат
TOCHKA.NET – интернет-партнер
BUKVY – медиапартнер
WHAT’S ON – англоязычный медипартнер
NOVY CHANNEL – партнер онлайн-трансляции
“Ранок з Україною” – эксклюзивный телевизионный медиапартнер BE SUSTAINABLE!
The Page – медиапартнер BE SUSTAINABLE!
HDFASHION & LIFESTYLE – медиапартнер BE SUSTAINABLE!