Тайно украл и приготовил: на Полтавщине мужчину наказали за похищение индюка

Суд постановил, что преступник будет оштрафован на 850 гривен за то, что стащил птицу.

Суд Полтавской области оштрафовал на 850 грн мужчину, который украл индюка, сварил его и хотел съесть. Саму птицу весом 8 кг оценили в 384 грн. Об этом сказано в опубликованном 6 октября решении суда. Сам инцидент произошел еще в июле.

"Тайно похитил одного индюка (бройлерного) общим весом около 8 кг, после чего приготовил его путем кипячения в 8 литровой алюминиевой кастрюли с целью дальнейшего употребления в пищу, общий вес приготовленного к употреблению мяса тушки индейки составляет 4 кг 800 г по цене 80 грн за 1 кг", - сказано в публикации.

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Птицу оценили в 384 грн и распорядились отдать кастрюлю, где варили ее, виновнику. За похитителем индейки теперь числится судимость по ст. 185 Уголовного кодекса (тайное похищение чужого имущества).

Напомним, в Новой Зеландии водитель сбил девушку, которая гуляла по дороге с голой грудью. Мужчину оправдали, а любительницу топлес суд оштрафовал.