Плюсы и минусы быстрых кредитов: 5 «за» и 5 «против»

Удобно получать деньги через 5-10 минут после обращения. А иногда за такой займ даже платить не нужно: во многих МФО предусмотрена ставка 0% для новых клиентов. Выглядит заманчиво, но стоит знать не только о плюсах, но и о минусах микрокредитования.

Сейчас жители Украины защищены законодательно, поэтому могут оформлять займ или брать кредит онлайн, не опасаясь столкнуться с мошенниками. Важно работать только с официальными компаниями и внимательно читать условия каждой МФО. Можно удобно сравнить условия честно работающих организаций и подобрать кредит онлайн на Minfin.com.ua. Тем более, что плюсов такого вида услуг много.

Чем хороши быстрые кредиты

Удобство займов онлайн сложно переоценить. Хорошо знать, что в случае чего, не нужно занимать у знакомых и соседей, а можно обратиться в официальную компанию. В большинстве случаях переплата будет, зато не испортятся отношения с окружающими и не придётся, каждый раз напоминать, что договаривались вернуть долг через месяц, а не неделю. Плюсы очевидны и ими трудно не воспользоваться при выборе между банком и МФО:

Быстрое оформление: обычно чтобы заполнить анкету, нужно не более 5-10 минут.

Минимальные требования к клиенту. Услуга доступна всем жителям Украины старше 18 лет. Ограничения по максимальному возрасту лояльны и можно найти компанию, которая работает с пенсионерами.

Мгновенное перечисление денег. Нужная сумма направляется клиенту сразу после одобрения и подтверждения намерения взять займ. Как только банк обработает перевод, деньги поступят на карту или счёт. Обычно это занимает не более 5 минут.

Автоматическая и простая проверка анкеты. Главное, правильно внести данные, чтобы программа нашла клиента в базе данных. Не оценивается доход и место работы, если быстрый кредит небольшого размера.

Есть все варианты получения денег: на карту, наличными или на электронный, банковский счёт.

В чём недостатки быстрых кредитов

У всего, в том числе и у быстрого кредита на карту, есть свои недостатки. Одним клиентам удаётся с ними не сталкиваться и воспринимать услуги МФО в качестве экстренной, а не постоянной помощи. Другим категорически не нравятся эти минусы, но в любом случае стоит их учитывать, решая обратиться за займом:

Ограничения в сумме. Обычно можно получить до 15-20 тыс. грн., что может быть недостаточно для решения проблемы. Высокая процентная ставка: от 0 до 2% в день. Важно правильно выбрать МФО и сравнить разные варианты, чтобы не допустить большой переплаты. Риск перепутать МФО с платным сайтом по подбору услуг. Соблазн взять много кредитов. Это происходит при использовании кредитных карт и микрокредитов: лёгкость и простота получения денег обманчивы, ведь долг нужно отдать вовремя. Короткий период возврата долга.

Быстрые кредиты – это такая же услуга, как и обычное кредитование. У неё своя специфика, достоинства и недостатки. При правильном использовании она выручит и даже поможет сэкономить, но важно рассчитывать свои финансы и избегать просрочек.