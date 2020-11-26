Есть два сценария: Данилов рассказал, когда могут ввести локдаун в Украине

Секретарь СНБО считает, что Украина может выйти на позитивную динамику в середине декабря при условии соблюдения рекомендаций.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что существует два развития сценария эпидемии коронавируса в Украине. Об этм он рассказал в интервью Фокусу.

"Есть оптимистический и пессимистический сценарии развития ситуации с COVID-19. О втором говорить не хочу", – говорит Данилов.

По словам Данилова, при условии соблюдения рекомендаций в середине декабря Украина может выйти на позитивную динамику и говорит, что ведутся переговоры о получении вакцины.

"Вакцина будет. Вопрос — когда, а учитывая постоянные мутации коронавируса — от какого штамма. Все компании, которые занимаются разработкой и производством вакцины, нам известны, с каждой ведутся в той или иной степени переговоры, они дадут результат", – рассказал секретарь СНБО.

Данилов говорит, что в ближайшем будущем появится украинский аналог препарата.

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"Субстанция есть, она проходит испытания, надо просто подтвердить эквивалентность японскому препарату, на базе которого мы производим собственный", – сообщил он.

Напомним, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести жесткий карантин из-за коронавируса на рождественские праздники на три-четыре недели. Он заявил, что не верит в карантин выходного дня. А глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести по всей стране жесткий двухнедельный карантин на период новогодних праздников.

Напомним, 11 ноября в ходе заседания Кабинет министров принял постановление 641, согласно которым в Украине вводится "карантин выходного дня" с 14 ноября. Также премьер-министр заявил, что идеальным выходом было бы ввести полный локдаун на 3 недели, но экономика этого не выдержит. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня дает свои результаты и властям удается сдерживать прогнозируемый рост случаев COVID-19. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести жесткий локдаун в Украине не менее, чем на три недели.

По данным СМИ, решение о продлении до 31 декабря карантина выходного дня уже есть, но его пока не оформили постановлением.