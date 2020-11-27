Одесский припортовый завод сможет ежедневно обеспечивать кислородом более 300 больных COVID-19

26 ноября сообщалось, что всего в Украине было 27 482 койки с кислородом.

Глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова написала на своей странице в Facebook, что Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода. Местное издание "Думская" сообщило, что мощностей завода достаточно, чтобы обеспечивать кислородом более 300 пациентов ежедневно.

"Одесский припортовый завод получил лицензию на медицинские препараты. Через несколько дней — на кислород и теперь у нас в области есть свой собственный производитель кислорода! Это был долгий и тяжкий путь почти в два месяца. Но цель достигнута", — написала Ножевникова.

Также, по сведениям главы фонда, накануне в Одесскую область доставили 400 кислородных концентраторов, которые распространяют по медучреждениям.

Местное издание "Думская" сообщает, что Одесский припортовый завод уже давно занимается производством кислорода при помощи криогенного метода. Чистота их продукта составляла 99,7%, тогда как техническое требование для медкислорода — 99,5%. Однако из-за отсутствия лицензии предприятие не могло поставлять О2 для медучреждений.

Отметим, ранее Ножевникова рассказывала, что в украинских больницах больные коронавирусом умирают от нехватки кислорода и мест. Из ее информации и сообщений в соцсетях сотрудников скорой помощи, волонтеров и пациентов, пытающихся попасть в больницу, становится понятно, что заболевшие — даже те, кто смог попасть в больницу — иногда оставались без кислорода. Как объяснял врач скорой помощи Феликс Лидерман, столичные больницы больше не госпитализируют больных коронавирусом с нормальным уровнем кислорода в крови.

6 ноября в Житомире от коронавируса умерла кандидат технических наук и доцент кафедры инженерии программного обеспечения Ольга Грабар. Накануне она на своей странице в Facebook обращалась к мэру города Сергею Сухомлину с информацией о том, что в городской больнице №1 недостаточно кислорода для больных коронавирусом.

А 27 ноября стало известно, что в Украине могли закончиться койки для больных коронавирусом, подключенные к кислороду. По словам главы Минздрава Степанова, количество госпитализированных по состоянию на 27 ноября выросло до 27 887 человек. А 26 ноября сообщалось, что коек с кислородом было 27 482.

Напомним, по состоянию на утро 27 ноября в Украине зафиксировано 16 218 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 15 331). Это новый антирекорд суточного прироста за период пандемии.