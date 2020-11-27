В Украине могли закончиться койки для больных COVID-19, подключенные к кислороду

По словам Степанова, количество госпитализированных выросло до 27 887 человек. 26 ноября сообщали, что коек с кислородом было 27 482.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 27 ноября заявил, что ситуация с количеством койкомест в украинских больницах для инфицированных COVID-19 является напряженной, но контролируемой. По его словам, на текущий момент заняты 49,9% из доступных кроватей.

"На сегодня ситуация напряженная, но полностью контролируемая — медицинская система справляется с нагрузкой. Из 55 886 койко-мест, выделенных для оказания медицинской помощи больным COVID-19, пока занято 27 887 или 49,9%", — сказал Степанов.

При этом по состоянию на 23 ноября в Украине было только 25 996 коек, подключенных к кислороду. 26 ноября "24 канал" опубликовал ответ на их запрос в Минздрав, согласно которому из 53 445 коек к кислороду были подключены 27 482.

Заболевшие — даже те, кто смог попасть в больницу — иногда остаются без кислорода. Такие выводы можно сделать из сообщений в соцсетях сотрудников скорой помощи, волонтеров и пациентов, пытающихся попасть в больницу. Как объяснял врач скорой помощи Феликс Лидерман, столичные больницы больше не госпитализируют больных коронавирусом с нормальным уровнем кислорода в крови.

6 ноября в Житомире от коронавируса умерла кандидат технических наук и доцент кафедры инженерии программного обеспечения Ольга Грабар. Накануне она на своей странице в Facebook обращалась к мэру города Сергею Сухомлину с информацией о том, что в городской больнице №1 недостаточно кислорода для больных коронавирусом.

На брифинге 27 ноября Степанов отметил, что показателем для введения любых ограничений является способность системы здравоохранения предоставлять медицинскую помощь. Степанов заявил, что полный локдаун является самым эффективным способом замедлить распространение коронавируса, однако перед его введением будет анализироваться нагрузка на медицинскую систему и эпидемиологическая ситуация.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, практически ее можно свести к нулю", — сказал министр здравоохранения.

Сейчас в Минздраве, по словам министра, рассматривают различные варианты реагирования на ситуацию. Степанов отметил, что у них вызывают опасения новогодние праздники.

Напомним, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести жесткий карантин из-за коронавируса на рождественские праздники на три-четыре недели. Он заявил, что не верит в карантин выходного дня. А глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести по всей стране жесткий двухнедельный карантин на период новогодних праздников. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести жесткий локдаун в Украине не менее, чем на три недели.

Отметим, ранее правительство обязали за 7 дней до начала действия карантинных запретов информировать об этом граждан.

Напомним, по состоянию на утро 27 ноября в Украине зафиксировано 16 218 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 15 331). Это новый антирекорд суточного прироста за период пандемии.