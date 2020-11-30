Точной даты начала локдауна в Украине пока нет, – Мендель

По словам прессс-секретаря президента Украины, изучаются вероятные сценарии, прогнозы, возможности медицинской системы и экономики.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что на сегодня конкретной даты введения локдауна в Украине нет. Об этом Мендель написала на своей странице в Instagram.

"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местных властей. Однако пока точной даты нет", — написала Мендель.

По ее словам, изучаются вероятные сценарии, прогнозы, возможности медицинской системы и экономики.

"Угроза локдауна зависит от каждого из нас, в частности: как мы придерживаемся мер безопасности, подвергаем ли опасности других", — добавила Мендель.

Напомним, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести жесткий карантин из-за коронавируса на рождественские праздники на три-четыре недели. Он заявил, что не верит в карантин выходного дня. А глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести по всей стране жесткий двухнедельный карантин на период новогодних праздников. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести жесткий локдаун в Украине не менее, чем на три недели.

В Офисе президента Украине и правительстве изучают несколько вариантов введения локдауна в период новогодних праздников из-за стремительного распространения коронавируса.

В Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня не дал результатов для уменьшения количества новых заражений коронавирусом.

СМИ со ссылкой на источник в Кабмине сообщили, что локдаун в Украине будет действовать с 23 декабря по 15 января.