Минздрав не планирует продлевать карантин выходного дня

Эффективность введения карантинных ограничений на выходных оценят на следующей неделе.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ведомство не планирует продлевать карантин выходного дня. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Не думаю, что мы будем делать такое предложение", – говорит Степанов.

По его словам, эффективность введения таких карантинных ограничений можно будет оценить на следующей неделе.

"Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдался карантин выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста… Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не соблюдали карантин в полном объеме, как мы прописывали", — сказал он.

Напомним, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести жесткий карантин из-за коронавируса на рождественские праздники на три-четыре недели. Он заявил, что не верит в карантин выходного дня. А глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести по всей стране жесткий двухнедельный карантин на период новогодних праздников. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести жесткий локдаун в Украине не менее, чем на три недели.

В Офисе президента Украине и правительстве изучают несколько вариантов введения локдауна в период новогодних праздников из-за стремительного распространения коронавируса.

В Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня не дал результатов для уменьшения количества новых заражений коронавирусом.

СМИ со ссылкой на источник в Кабмине сообщили, что локдаун в Украине будет действовать с 23 декабря по 15 января.