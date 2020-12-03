"Второй день подряд выздоровевших больше, чем заболевших": Степанов похвалил карантин выходного дня

Накануне премьер-министр Украины заявил, что, несмотря на положительный эффект, продлевать карантин выходного дня не планируется.

На утреннем брифинге 3 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, хоть украинцы и массово игнорировали ограничения, карантин выходного дня, введенный на три недели, дал положительные результаты.

"У нас за прошедшие сутки 14 496 заболевших. В минувший четверг, неделю назад, было 15 331. И у нас сегодня еще выздоровевших больше, чем заболевших, второй день подряд", — сказал глава Минздрава.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 15 372 человека.

Степанов отметил, что максимальный эффект, на который они рассчитывали — это уменьшения заболеваемости до 20%, однако главной целью было остановить "ураганное" распространение COVID-19 и увеличение количества больных.

Глава Минздрава добавил, что окончательные результаты можно будет когда закончится неделя и можно будет сравнить статистику.

"Но предварительно — если мы сравниваем день до дня — мы уже видим даже уменьшение не только динамики роста, но и количества заболевших", — считает Степанов.

На текущий момент по всей стране действуют карантинные ограничения, определенные для "оранжевой зоны". На выходных дополнительных ограничений не будет.

Накануне, 2 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина тоже заявлял о положительном эффекте от карантина выходного дня. По его словам, за предыдущую неделю по стране обнаружили на 6 тыс. случаев заражения меньше, чем прогнозировали. Однако продлевать действие карантина выходного дня в Кабмине не намерены.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января. При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.

Отметим, по состоянию на утро 3 декабря в Украине зафиксировано 14 496 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 13 141). Выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом – 15 372 (сутками ранее 13 882).