"Томос". На празднование второй годовщины ПЦУ журналистов пускали за 100 грн (фото)

На торжество в собор Святой Софии в Киеве приехали представители Константинопольского патриархата и Петр Порошенко.

15 декабря в киевском соборе Святой Софии провели торжественное мероприятие в честь второй годовщины создания Православной церкви Украины (ПЦУ). Однако несмотря то, что вход в храмы заповедника "София Киевская" во время богослужений является бесплатным, сегодня с журналистов Telegram-канала PavlovskyNews за билет требовали по 100 грн.

"У входа в собор Святой Софии охрана отказалась пропускать наших журналистов и потребовала купить билет, чтобы поучаствовать в праздничном богослужении", — сообщили на канале, как доказательство прикрепив фотографию чека.

[ + – ] Чек за билет на празднование второй годовщины создания ПЦУ Фото: Pavlovsky News

На празднование второй годовщины создания ПЦУ в "Софию Киевскую" приехали также представители Константинопольского патриархата и Петр Порошенко, который во время своего президентства активно продвигал получение Украиной Томоса.

Сам Порошенко поделился в Facebook видео своего выступления на этом мероприятии.

"Кажется, два года — это очень короткое расстояние, когда мы сможем оценить величие события, которое произошло два года назад. Благодарен каждому иерарху, который тогда в течение 24 часов поставил свою подпись в обращении к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить Томос нашей Церкви — ни у кого не было никаких сомнений. В то время как все ожидали, что это займет месяц", — сказал Порошенко.

Также, по словам пятого президента Украины, Вселенский патриарх хочет с ним встретиться по время визита в Украину, который должен состояться на День независимости в 2021 году.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Софии Киевской состоялся Объединительный собор, который избрал главной единой поместной церкви бывшего митрополита УПЦ КП Епифания.

15 декабря 2019 года, на первую годовщину создания ПЦУ, митрополит Епифаний отчитался о своем руководстве Церковью и заявил о первых победах. Пятый президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю первой годовщины создания Православной Церкви Украины в Михайловском Златоверхом соборе заявил, что получение Томоса об автокефалии стало главным событием его жизни.