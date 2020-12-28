Тупицкий не явился в Офис генпрокурора по уважительной причине, - представитель КСУ

В Конституционном суде утверждают, что законодательство не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности.

Собеседник издания "Интерфакс-Украина" в Конституционном суде Украины (КСУ) заявил, что их глава, Александр Тупицкий, 28 декабря не появился в Офисе генпрокурора "по уважительной причине".

"У него нет намерений уклоняться от процессуальных действий", — сообщили в КСУ.

В ответ на информацию о том, что Офис генпрокурора направил президенту ходатайство с просьбой отстранить Тупицкого от судейских обязанностей на два месяца, в КСУ ответили, что законодательство не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности.

"Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности", — сказали в суде.

Отметим, 28 декабря глава КСУ должен был прийти на допрос в Офис генпрокурора в 9:30 утра, однако этого не произошло. Из-за неявки на допрос в ОГ попросили Зеленского отстранить от должности Тупицкого сроком на два месяца.

Расследование против Тупицкого ведет Офис генпрокурора в деле возможного подкупа свидетеля и введения в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Напомним, из-за решений Конституционного суда была заблокирована работа НАПК и закрыто целый ряд дел по статье "недостоверное декларирование". Для выхода из ситуации президент Зеленский попросил Венецианскую комиссию дать оценку решениям КСУ, а также призвал нардепов не рассматривать его законопроект о перезагрузке суда. После заявления Венецианской комиссии Рада восстановила полномочия НАПК.

В Конституционном суде дело против их главы называют "давлением на суд".