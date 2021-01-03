Индивидуальный случай. Почему медики не могут лечить коронавирус по шаблону

Фокус выяснял, как украинские врачи борются с коронавирусом, и чем врачебная практика отличается от докладов чиновников.

Реальная врачебная практика отличается от докладов чиновников. Чтобы выяснить, как украинские медики борются с коронавирусом, Фокус обратился к врачу из рядового медицинского учреждения. Елена Кондратенко, семейный врач клиники «Медична практика для родини» из Днепра, рассказывает, с чем ей пришлось столкнуться в этом году, насколько индивидуальным должен быть подход к лечению COVID-19 и чем вредит повсеместное назначение антибиотиков.

Трудный сентябрь

С какого момента у вас резко увеличилось количество ковидных пациентов?

— Первые пациенты начали появляться в середине августа, а в конце сентября их количество резко увеличилось. Сейчас у меня до 20 пациентов, бывали моменты, когда их число доходило до 40. В целом через нашу клинику прошло более 300 ковидных пациентов. Но у меня частная практика и аудитория не такая широкая, как у врачей в коммунальных медучреждениях.

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Самой младшей пациентке был год и десять месяцев, болела вся семья, её тоже зацепило. У девочки три дня была высокая температура, но болезнь прошла в лёгкой форме. Самой старшей пациентке был 91 год. К нам обратилась её семья для коррекции терапии, и мы боролись с последствиями неправильного лечения. Эта пациентка тоже выздоровела.

Как обстоит дело с тестированием?

— Официальную статистику надо умножать на десять. С середины сентября, когда начался завал в лабораториях, мы не отправляем на тестирование людей с явными симптомами COVID-19. В случаях, если пациент — не врач, не преподаватель, не работник сферы обслуживания, если ему не нужен больничный, мы подтверждаем ковид уже после болезни тестом на антитела.

Пользуетесь ли вы национальным протоколом лечения COVID-19? Как его оцениваете?

— Пользуюсь только им. Для наших реалий протокол неплох, это лучшее, что мы имеем. Основная его проблема — то, что не все украинские доктора умеют и хотят им пользоваться. Прежде у нас протоколы воспринимались как чёткая инструкция, от которой нельзя отступать. Но в англоязычной литературе протокол называется guideline — «общие указания» и предполагает вариативность действий врача. В нынешнем протоколе лечения коронавируса хорошо прописано, что тот или иной препарат можно рассмотреть, врач вправе решать — применять его или нет.

Что бы вы изменили в протоколе?

— В документе есть противовирусный препарат «Фавипиравир», он вписан в госпитальную схему лечения. Но это таблетированный препарат с узким окном действия, я бы перенесла его в схему лечения на дому. При лёгкой и средней тяжести болезни он позволяет уменьшить количество госпитализаций.

С этим препаратом в целом ситуация странная: «Фавипиравир» есть в протоколе, но в госпоставках его нет, в Украину он попадает контрабандой. А в Турции, к примеру, его прописывают для домашнего лечения, и там гораздо меньше тяжёлых случаев коронавируса, в отличие от нас [в Турции тяжёлое течение болезни имеют 3% ковидных пациентов, в Украине — 29,3%].

Нюансы

Насколько индивидуальный у вас подход к ковидным пациентам?

— При всей типичности симптомов COVID-19 имеет нюансы. Один пациент может вылечиться дома, будучи на телефонной связи с доктором. Другим нужно прописывать препараты индивидуально с учётом тяжести заболевания, сопутствующих патологий или панических атак. Возьмём самое простое — объём воды, который нужно выпивать пациенту. Если пациент весит 50 кг, ему станет легче, если он будет пить в день 2,5 литра, а другому пациенту, вес которого 100 кг, от этой дозы становится хуже, потому что её мало.

«Официальную статистику по коронавирусу надо умножать на десять. С середины сентября, когда начался завал в лабораториях, мы не отправляем на тестирование людей с явными симптомами COVID-19»

В моей практике есть семьи, где болел один человек, либо болели все, и дети тяжелее, чем взрослые. Ковид заставляет врачей пересмотреть свои подходы и принципы — как диагностики, так и работы с пациентами. Нам нужно отказаться от шаблонов. К примеру, анализ крови при COVID-19 может поставить в тупик, если до этого врач не видел десятки анализов ковидных больных. Иногда есть искушение назначить антибиотик на основе анализа. Недавно ко мне попала пациентка, которой первый врач назначил антибиотики. Я её увидела на седьмой день болезни и была против антибиотика. Анализ «кричал» о том, что нужно его назначать, а клиника отличалась. Всё же мы смогли выйти из болезни без антибиотика.

То есть антибиотики ковидным пациентам назначать необязательно?

— 99% ковидных пневмоний не требуют лечения антибиотиками. Но их нужно назначать людям с хроническими заболеваниями и воспалением лёгких, это решается индивидуально. Повсеместный приём антибиотиков грозит негативными последствиями для всей популяции. Антибиотикорезистентность воспринимается узко, как потеря чувствительности микроорганизмов к антибиотикам у отдельного человека. Но когда мы даём антибиотики всем подряд и от всего, без учёта чувствительности и уже существующей резистентности, тем самым выращиваем класс микроорганизмов, устойчивых ко всему. К примеру, есть пациент — молодой, здоровый, спортсмен, никогда в жизни не принимал антибиотиков. И вот случается ДТП, ожог, аппендицит, внематочная беременность — что угодно, и пациенту нужен антибиотик. Попав в стационар, он всё равно столкнётся с флорой, но она уже будет «тренированной» на предыдущих пациентах. Поэтому пациенту антибиотики не помогут, лечить его будет нечем.

В медицине идут разговоры о том, что нас ждёт послеантибиотическая эра, которая будет похожей на то, как мы жили до антибиотиков. Тогда люди спокойно воспринимали смерти от пневмонии или сепсиса после операции, поскольку лечения от них не было. Вскоре мы можем стать свидетелями того, как люди будут умирать от банальных инфекций, потому что антибиотики не работают. Это очень страшно.

Есть ли среди ваших пациентов те, кто не верит в COVID-19?

— Да. Например, переболела вся семья. Жена была в тяжёлом состоянии — с пневмонией, одышкой, падением сатурации в течение нескольких дней. Муж переболел легко. После выздоровления муж сказал, что это был тяжёлый грипп, а жена просто устала, поскольку у них маленький ребёнок.

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На днях общалась с людьми, которые считают, что эпидемия — это всемирный заговор. Знаю работодателей, выступающих против двухнедельной самоизоляции: мол, работники всё равно между собой общались, пусть выходят и работают.

Сейчас у нас нет жёсткого карантина, многие расслабляются. Когда украинцы выезжают в Европу, там они везде носят маски, а приезжают домой — снимают. Даже между Киевом и Днепром большая разница в соблюдении масочного режима. Я спрашиваю пациентов: почему вы в Берлине, Стамбуле, Киеве носите маски, а в Днепре — нет? Мне отвечают: когда вокруг много людей без масок, то хочется и мне снять и не выглядеть лохом. В итоге имеем то, что имеем.