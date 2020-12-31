Must read. Топ-10 материалов Фокуса 2020 года

Редакция Фокуса собрала 10 лучших текстов 2020 года с точки зрения их качества, актуальности поднятых тем и вызванного ими резонанса.

2020 год оставляет нам неоднозначные воспоминания. Нам пришлось изменить свой привычный образ жизни, пересмотреть приоритеты, пережить страх за родных и близких, за судьбу страны. У нас не было иного выбора, кроме как идти дальше. Все это время Фокус был с вами и рассказывал о ключевых новостях, брал эксклюзивные и важные интервью, и анализировал, как меняется Украина и окружающий ее мир. Редакция собрала 10 лучших текстов 2020 года, оценивая их как по собственным критериям качества, так и по количеству прочтений.

1. 20 прогнозов от журнала Фокус. Что ждет Украину в 2020 году

В начале 2020-го Фокус занимался неблагодарным делом — прогнозами. Редакция не ожидала ни войны, ни мира на Донбассе, но была уверена в том, что власть сможет провести ряд реформ, начиная от запуска рынка земли и заканчивая реформой высшего образования, а также отказаться от финансирование непроходных фильмов.

Редакция не была настроена оптимистично, не знала о грядущем кризисе, но ошиблась в оценке способности руководителей страны принимать и реализовывать последовательные решения.

2. "Не вiльна" касса. Почему украинские предприниматели отбиваются от крупнейшей с 2010 года реформы налогообложения

Малый и средний бизнес не хочет использовать кассовые аппараты, а политики, пришедшие во власть на либертарианских лозунгах, не спешат искать компромисс. Фокус разбирался, какими могут быть последствия реформы налогообложения.

3. Маски исчезнут, а спортивные костюмы останутся. Что мы будем носить после карантина

Слишком долгое сидение дома не могло не сказаться на появлении трендов, которые еще недавно были моветоном или признаком тяжелой безвкусицы. Реальность 2020 года внесла свои коррективы, и теперь мода сфокусировалась на удобной одежде, и, похоже, этот тренд сохранится и в 2021-м.

4. Хронический карантин. Как борьба с коронавирусом убивает украинцев с другими заболеваниями

Весной 2020-го, задолго до реальной, а не виртуальной первой волны коронавируса, всю медицину Украины нацелили на противодействие "эпидемии". Фокус разбирался в том, как это сказалось на судьбе миллионов украинцев с онкологией, сахарным диабетом, туберкулезом и почечной недостаточностью.

5. Венгерский вопрос. Как жители Закарпатья смотрят на угрозу сепаратизма

Административно-территориальная реформа в Украине стала очередным поводом вспомнить о "закарпатском сепаратизме". Создающийся в области Береговский район медийщики уже прозвали "венгерским", обвиняя Офис президента в уступках Венгрии. Фокус побывал в Ужгороде и Берегове и расспросил местных о том, что они думают об отношениях двух стран и скандалах последних лет.

6. Позовите взрослых. Как юные врачи лечат своих пациентов

Обычно пациенты ждут от врачей уверенности и опыта, но нередко сталкиваются с вчерашними выпускниками, ждущими помощи от старших коллег. Так произошло и с корреспондентом Фокуса, оказавшимся в пункте неотложной офтальмо­логической помощи.

7. Киркой и печатным станком. Как государство собирается спасать экономику Украины

Фокус разбирался, как экономисты оценивают планы правительства по перезапуску украинской экономики, стоит ли опасаться разгула инфляции из-за включения печатного станка и на что может быть похоже "количественное смягчение" по-украински.

8. Стройка во время чумы. На что ушли деньги из фонда борьбы с коронавирусом

Фонд борьбы с коронавирусом Кабмин учредил в апреле, в разгар жесткого карантина. Его объем — 66 млрд грн, что по меркам украинского госбюджета — увесистый "кусок пирога", сравнимый с бюджетом на оборону или образование. Фокус проанализировал, куда ушли эти деньги.

9. Цифры, которые лгут. Что не так с официальной статистикой коронавируса в Украине

В этом материале Фокус узнавал, как формируется государственная статистика коронавируса, могут ли госорганы манипулировать ею в политических целях и какую информацию, возможно, скрывают от украинцев.

10. Високосный год Зеленского. Президент — о борьбе за вакцину, тет-а-тет с Путиным и коррупцию

В эксклюзивном интервью Фокусу Владимир Зеленский подвел итоги уходящего года и рассказал, что ждет украинцев в 2021-м. Главными темами беседы стали эпидемия коронавируса, мирные переговоры и коррупционные скандалы в ОП.

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