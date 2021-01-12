В центре Киева начали разбирать главную елку страны (видео)

Елка простояла в столице ровно месяц.

На Софийской площади в Киеве 11 января начался демонтаж главной елки страны. Об этом изданию 44.ua рассказали организаторы новогоднего праздника.

В настоящее время вход на территорию, где стоит елка, закрыт железным забором. Внутрь никого не пускают. Демонтаж начался со снятия всех игрушек и гирлянд. Потом будут разбирать саму конструкцию елки.

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Кроме того, в столице начался демонтаж всех новогодних локаций. В частности, больше не будут работать катки под Аркой дружбы народов и на Контрактовой площади в Киеве.

Елка простояла в Киеве ровно месяц – 11 декабря ее закончили украшать к новогодним праздникам.

Ранее в КГГА анонсировали, что из-за локдауна (с 8 по 24 января) закроют новогодние локации. Также должна быть остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, аттракционов и катков.

Напомним, вокруг главной новогодней елки в Киеве в 2020 году разгорелся настоящий скандал. В декабре на ней вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов. 4 декабря состоялся брифинг чиновников КГГА, на котором директор департамента культуры Диана Попова рассказывала о главной елке сидя со шляпой на голове.

Дизайнерская находка вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. В частности, в Православной церкви Украины отрицательно отнеслись к необычному облику главной новогодней елки в центре Киева, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили желтую шляпу.

Многие пользователи соцсетей также с негативном высказались касательно идеи повесить на главную елку страны шляпу.

А 13 декабря стало известно, что скандальную шляпу с главной елки страны все же сняли.

Директор компании FalkUkraine, которая занималась организацией украшения главной елки страны в Киеве, позже сказал: "Жалею, что пришлось снять шляпу". По его словам, одной из причин для снятия этой шляпы стало давление на них в соцсетях.