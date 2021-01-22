Пожар в доме престарелых: задержаны три человека

Причастность задержанных к работе дома подтверждают свидетели.

Харьковская прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых в нарушении норм пожарной безопасности, что привело к пожару в доме престарелых в Харькове. Погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Причастность задержанных к работе дома подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия, а также другие документы.

"Среди задержанных личность, которой принадлежит дом, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения", — сказано в сообщении.

Отметим, трагедия в доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, произошла 21 января. По состоянию на 16:14 пожар был локализирован.

Помимо 15 погибших известно о 5 пострадавших. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта рассказал, что медики боролись за жизни пострадавших.

На трагедию отреагировал Владимир Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП. Аваков сообщил, что жилище владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под стражу.

В ходе разбирательств выяснилось, что этот дом престарелых функционировал нелегально.

В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами. А ГРБ начало досудебное расследование по факту "возможной халатности" сотрудников ГСЧС. Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в день трагедии в этом доме престарелых должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление началось именно в районе газового счетчика.

В ходе внеочередного заседания Кабмина было принято решение поручить руководителям областей и мэрам городов провести проверки всех пансионатов по стране, чтобы уменьшить вероятность повторения подобной ситуации в будущем.

22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим во время пожара.