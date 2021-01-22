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Украина Пожар в доме престарелых в Харькове

Пожар в доме престарелых: задержаны три человека

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харьков, дом престарелых, пожар, прокуратура
Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

Причастность задержанных к работе дома подтверждают свидетели.

Харьковская прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых в нарушении норм пожарной безопасности, что привело к пожару в доме престарелых в Харькове. Погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Причастность задержанных к работе дома подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия, а также другие документы.

харьков, дом престарелых, пожар, прокуратура
харьков, дом престарелых, пожар, прокуратура
харьков, дом престарелых, пожар, прокуратура
харьков, дом престарелых, пожар, прокуратура
харьков, дом престарелых, пожар, прокуратура
харьков, дом престарелых, пожар, прокуратура

"Среди задержанных личность, которой принадлежит дом, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения", — сказано в сообщении.

Отметим, трагедия в доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, произошла 21 января. По состоянию на 16:14 пожар был локализирован.

Помимо 15 погибших известно о 5 пострадавших. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта рассказал, что медики боролись за жизни пострадавших.

На трагедию отреагировал Владимир Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП. Аваков сообщил, что жилище владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под стражу.

В ходе разбирательств выяснилось, что этот дом престарелых функционировал нелегально.

В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами. А ГРБ начало досудебное расследование по факту "возможной халатности" сотрудников ГСЧС. Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в день трагедии в этом доме престарелых должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление началось именно в районе газового счетчика.

В ходе внеочередного заседания Кабмина было принято решение поручить руководителям областей и мэрам городов провести проверки всех пансионатов по стране, чтобы уменьшить вероятность повторения подобной ситуации в будущем.

22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим во время пожара.