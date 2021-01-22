Пожежа в будинку для літніх людей: затримано трьох осіб

Причетність затриманих до роботи будинку підтверджують свідки.

Харківська прокуратура повідомила про затримання трьох підозрюваних у порушенні норм пожежної безпеки, що призвело до пожежі в будинку для літніх людей в Харкові. Загинули щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Причетність затриманих до роботи будинку підтверджують свідки, протокол огляду місця події, а також інші документи.

"Серед затриманих: особа, якій належить будинок, де сталася пожежа, орендар цієї будівлі й адміністратор зазначеної установи", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, трагедія в будинку для літніх людей, який знаходиться за адресою вул. Нижня Гиївська, 150Б, сталася 21 січня. Станом на 16:14 пожежу було локалізовано.

Крім 15 загиблих відомо про 5 постраждалих. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта розповів, що медики боролися за життя постраждалих.

На трагедію відреагував Володимир Зеленський. Він доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації, а главі МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за цією НП. Аваков повідомив, що житло власниці пансіонату, яка знаходиться на лікарняному, взяли під варту.

Під час розглядів з'ясувалося, що цей будинок для літніх людей функціонував нелегально.

В Офісі генпрокурора заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. А ГРБ розпочало досудове розслідування за фактом "можливої халатності" співробітників ДСНС. Під час брифінгу голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що в день трагедії в цьому будинку для літніх повинні були ремонтувати газове обладнання, і задимлення почалося саме біля газового лічильника.

Під час позачергового засідання Кабміну було ухвалене рішення доручити керівникам областей і мерів міст провести перевірки всіх пансіонатів по країні, щоб зменшити ймовірність повторення подібної ситуації в майбутньому.

22 січня в Харкові оголосили днем жалоби за загиблими під час пожежі.