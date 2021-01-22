В Харькове начали проверять пансионаты. В двух уже обнаружили нарушения

В двух домах престарелых зафиксировали превышение норм количества людей на площади. Правоохранители будут устанавливать законно ли пребывание там людей.

После пожара, который вспыхнул в харьковском доме престарелых "Золотое время" и унес жизни 15 человек, по городу начались проверки других похожих объектов. Руководитель администрации Холодногорского района Харькова Инна Уварова рассказала "Укринформу", что они уже проверили на территории района восемь мест, в двух из которых обнаружили нарушения норм.

"Всего на территории района проверили 8 объектов, где массово находятся люди. Пять объектов – еще вечером и ночью, три – сегодня утром. На двух объектах подтверждено нарушения, а именно, превышение норм пребывания людей на конкретной площади", — сообщила Уварова.

Она отметила, что нарушение обнаружили именно в пансионатах для пожилых. Об их деятельности чиновники узнали из интернета. По словам Уваровой, по двум объектам, где зафиксировали нарушения, уже начались оперативно-следственные действия. Правоохранители будут устанавливать законно ли то, что там пребывают люди.

Руководитель райадминистрации добавила, что в Холодногорском районе Харькова превалирует частный сектор, и квартальным комитетам поручили докладывать о любой информации по поводу деятельности похожих объектов.

Отметим, заняться проверками похожих объектов главам райадминистраций города поручил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов во время экстренного заседания 21 января.

А в ходе внеочередного заседания Кабмина в этот же день было принято решение поручить главам ОГА проверить такие пансионаты по всей стране.

Напомним, днем, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под нелегальный дом престарелых, возник пожар. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали. В ходе разбирательств выяснилось, что пансионат функционировал нелегально.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что дом владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под охрану. Позже было названо имя вероятного владельца здания, в котором находился дом престарелых.

22 января в Харьков с внеочередным визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский. Во время посещения сгоревшего пансионата он заявил, что в стране необходимо инициировать реформу, которая коснется, в том числе, и частных домов престарелых.

23 января в Украине объявлен общенациональный траур.