У Харкові почали перевіряти пансіонати. У двох вже виявили порушення

У двох будинках для літніх людей зафіксували перевищення норм кількості людей на площі.

Після пожежі, яка спалахнула в харківському будинку для літніх людей "Золотий час" і забрала життя 15 людей, по місту почалися перевірки інших схожих об'єктів. Керівник адміністрації Холодногірського району Харкова Інна Уварова розповіла "Укрінформу", що вони вже перевірили на території району вісім місць, у двох з яких виявили порушення норм.

"Усього на території району перевірили 8 об'єктів, де масово перебувають люди. П'ять об'єктів — ще ввечері і вночі, три — сьогодні вранці. На двох об'єктах підтверджені порушення, а саме перевищення норм перебування людей на конкретній площі", — повідомила Уварова.

Вона зазначила, що порушення виявили саме в пансіонатах для літніх. Про їхню діяльність чиновники дізналися з інтернету. За словами Уварової, на об'єктах, де зафіксували порушення, уже почалися оперативно-слідчі дії. Правоохоронці встановлюватимуть, чи законно там перебувають люди.

Керівник райадміністрації додала, що в Холодногірському районі Харкова превалює приватний сектор, і квартальним комітетам доручили доповідати про будь-яку інформацію з приводу діяльності схожих об'єктів.

Зазначимо, що зайнятися перевірками схожих об'єктів головам райадміністрацій міста доручив в.о. мера Харкова Ігор Терехов під час екстреного засідання 21 січня.

А в ході позачергового засідання Кабміну в цей же день було ухвалено рішення доручити головам ОДА перевірити такі пансіонати по всій країні.

Нагадаємо: удень, 21 січня в Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під нелегальний будинок для літніх людей, виникла пожежа. У будинку на момент пожежі перебували 33 людини, 15 з них загинули, 11 постраждали. У ході розслідування з'ясувалося, що пансіонат функціонував нелегально.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що будинок власниці пансіонату, яка перебуває на лікарняному, взяли під охорону. Пізніше було названо ім'я ймовірного власника будівлі, у якому розташовувався будинок для літніх людей.

22 січня в Харків з позачерговим візитом приїхав президент України Володимир Зеленський. Під час відвідування згорілого пансіонату він заявив, що в країні необхідно ініціювати реформу, яка торкнеться, у тому числі, і приватних будинків для літніх людей.

23 січня в Україні оголошено загальнонаціональну жалобу.