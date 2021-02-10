Стерненко обнародовал личные данные журналистов закрытых телеканалов

По словам Стерненко, он желает, чтобы остальные СМИ не сотрудничали с лицами, чьи данные есть в таблице.

Одесский националист Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве, и недавно отпущенный на поруки народного депутата от фракции "Голос" Романа Лозинского, обнародовал в Telegram таблицу с личными данными сотрудников телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украины, попавших под санкции СНБО.

В таблице Стерненко указал фамилии, имена и отчества сотрудников каналов, а также места их работы, должности, ссылки на личные страницы в соцсетях.

Всего в таблице есть данные о 177 корреспондентах, телеведущих, редакторах и руководителях вышеупомянутых каналов.

По словам Стерненко, он желает, чтобы остальные СМИ не сотрудничали с лицами, чьи данные есть в таблице.

[ + – ] Сообщение Сергея Стерненко

Ранее Сергей Стерненко предложил создать своего рода "расстрельный" список, в который должны быть включены журналисты, работавшие на закрытых телеканалах нардепа Тараса Козака.

Напомним, главный редактор пропагандистского телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян уже предложила работу сотрудникам попавших под санкции СНБО телеканалов ZiK, "112-Украина" и NewsOne.

Фокус сообщал, что в поддержку решения президента Владимира Зеленского прекратить вещание трех телеканалов высказались 49% украинцев, а против закрытия выступили 41% респондентов.