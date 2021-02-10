Стерненко оприлюднив особисті дані журналістів закритих телеканалів

За словами Стерненка, він бажає, щоб інші ЗМІ не співпрацювали з особами, чиї дані є в таблиці.

Одеський націоналіст Сергій Стерненко, обвинувачений у вбивстві, і нещодавно відпущений на поруки народного депутата від фракції "Голос" Романа Лозинського, оприлюднив у Telegram таблицю з особистими даними співробітників телеканалів Zik, NewsOne і 112 України, які потрапили під санкції РНБО.

У таблиці Стерненко вказав прізвища, імена та по батькові співробітників каналів, а також місця їхньої роботи, посади, посилання на особисті сторінки в соцмережах.

Усього в таблиці є дані про 177 кореспондентів, телеведучих, редакторів та керівників вищезазначених каналів.

За словами Стерненка, він бажає, щоб інші ЗМІ не співпрацювали з особами, чиї дані є в таблиці.

[ + – ] Повідомлення Сергія Стерненко

Раніше Сергій Стерненко запропонував створити свого роду "розстрільний" список, у який повинні бути включені журналісти, що працювали на закритих телеканалах нардепа Тараса Козака.

Нагадаємо: головний редактор пропагандистського телеканалу "Russia Today" Маргарита Симоньян уже запропонувала роботу співробітникам, що потрапили під санкції РНБО телеканалів ZiK, "112-Україна" і NewsOne.

Фокус повідомляв, що на підтримку рішення президента Володимира Зеленського припинити мовлення трьох телеканалів висловилися 49% українців, а проти закриття виступили 41% респондентів.