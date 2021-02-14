"Если у общества будет запрос". Ермак пообещал назвать причины закрытия каналов Медведчука

Конкретную дату пресс-конференции Андрей Ермак не назвал, но ее проведением займется Служба безопасности Украины.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что в скором времени СБУ опубликует часть материалов по делу санкций против нардепа от фракции ОПЗЖ Тараса Козака. Об этом он заявил в интервью Украине 24.

"Если у общества будет дополнительный запрос, если будет запрос у журналистов, то я думаю, что в рамках той информации, которую возможно будет сообщить, и правоохранительные органы, и органы разведки, и Служба безопасности сможет этой информацией поделиться", — заявляет глава ОП.

Андрей Ермак добавил, что все решения и действия, которые принимались на СНБО были в соответствии с действующим законодательством. А те члены СНБО, которые имеют другую позицию по вопросу санкций, в праве голосовать против решений (Спикер Верховной Рады Разумков проголосовал против введения санкций по отношению к Козаку).

Решение, которое принималось СНБО, не принималось спонтанно: "Это не было поспешное решение, как многие сейчас пытаются об этом говорить".

Напомним, 2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против каналов Медведчука-Козака на 5 лет. Вещание телеканалов прекратилось в тот же день.

В СБУ заявляли, что решение СНБО о введении санкций — последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией. В СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.

Верховный суд Украины рассмотрит иск по обжалованию закрытия телеканалов 15 марта.