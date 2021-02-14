"Якщо у суспільства буде запит". Єрмак пообіцяв назвати причини закриття каналів Медведчука

Конкретну дату проведення прес-конференції Андрій Єрмак не назвав, але її проведенням займеться СБУ.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що незабаром СБУ опублікує частина матеріалів у справі санкцій проти нардепа від фракції ОПЗЖ Тараса Козака. Про це він заявив в інтерв'ю Україні 24.

"Якщо у суспільства буде додатковий запит, якщо буде запит у журналістів, то я думаю, що в рамках тієї інформації, яку можливо буде повідомити, і правоохоронні органи, і органи розвідки, і Служба безпеки зможе цією інформацією поділитися", — заявляє глава ОП.

Андрій Єрмак додав, що всі рішення і дії, які приймалися на РНБО були прийняті відповідно до чинного законодавства. А ті члени РНБО, які мають іншу позицію з питання санкцій, в праві голосувати проти рішень (Спікер Верховної Ради Разумков проголосував проти введення санкцій стосовно Козака).

Рішення, яке приймалося РНБО, ніхто не приймав спонтанно: "Це не було поспішне рішення, як багато зараз намагаються про це говорити".

Нагадаємо, 2 лютого Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій проти каналів Медведчука-Козака на 5 років. Мовлення телеканалів припинилося в той же день.

В СБУ заявляли, що рішення РНБО про введення санкцій — послідовний крок у боротьбі з російською гібридною агресією. В РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком денним". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, бо воно готувалося давно і ретельно.

Верховний суд України розгляне позов щодо оскарження закриття телеканалів 15 березня.