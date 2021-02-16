Протестующие ФОПы засняли драку якобы пьяных Нацгвардейцев (видео)

Активисты удалили видео со своих групп в обмен на переговоры с МВД по установке пункта обогрева для протестующих.

В Киеве на Майдане Независимости протестующие ФЛП опубликовали видео драки якобы служащих в Нацгвардии. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Со слов предпринимателей, бойцы были в состоянии алкогольного опьянения. На видео снято, как в результате конфликта двое нацгвардейцев роняют на землю своего сослуживца и наносят ему удары ногами и руками. Ещё один нацгвардеец их разнимает, а четверо смотрят на происходящее. Палатку предпринимателей постоянно контролируют правоохранители.

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На фейсбук-странице #SaveФОП указано, что по просьбе МВД они убрали видео якобы пьяной драки. Вместо этого в МВД пообещали установить пункты обогрева на Майдане для протестующих.

Фото: Страна

История протестов ФЛП

Протесты #SaveФОП начались в ноябре 2019 года, когда перед этим депутаты проголосовали за введение кассовых аппаратов для ФЛП второй-четвертой категорий. Все продавцы бытовых товаров с гарантийным ремонтом или медикаментами с 1 октября 2020 года обязаны иметь РРО. А с 2021 года к ним хотели добавить ФЛП, которые продают ювелирные товары, текстиль, б/у товары в магазинах, рестораны и кафе, турагенства, гостиницы и хостелы.

Всем остальным ФЛП, РРО будет обязательным при условии ежегодного дохода свыше 1 млн гривен.

4 ноября 2019 произошел первый протест движения предпринимателей под стенами Офиса президента. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих. После этих событий было еще несколько акций протестов предпринимателей. А 4 декабря 2019 года создана общественная организация "Рух "Збережи ФОП", целью которой является защита интересов малых и средних предприятий и предпринимателей.

Фото: Фокус

Требования протестующих:

Срочно рассмотреть и принять законопроекты №3993 и №3853-1, которые разработаны с учетом законопроектов №2644 и №2645. Учредить при Президенте Украины постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине. Этот орган должен быть создан на паритетных началах, в нем обязательно участие представителей власти и представителей микробизнеса. Все изменения в законодательство, касающиеся условий осуществления деятельности микропредпринимательства, должны вноситься исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и основательного прогнозирования их последствий. Главным критерием реформ в Украине должно стать уменьшение вмешательства чиновников в хозяйственную деятельность. Провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС для обеспечения прозрачных и простых процедур взыскания налогов, растаможки товаров, которая предусматривает устранение любых проявлений коррупции. Ввести мораторий на проверки микробизнеса всеми контролирующими органами, до завершения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС. Ввести мораторий на все виды проверок всеми контролирующими органами, до момента снятия ограничений введенных законодательной и исполнительной властью, при существующей угрозе эпидемии коронавируса, действия чрезвычайного положения или карантина. Принимать взвешенные решения по локдауну и карантину и не допускать ограничение деятельности малого бизнеса, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений.

После акций протеста Верховная Рада отсрочила введения обязательных кассовых аппаратов 2022 года, но основное требование — принять законопроект 3853-1, 3853-2. По словам главы Комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, законопроекты не примут из-за прописанной в законопроектах полной отмены фискализации с 2016 года.

Также Верховная Рада ввела компенсацию для бизнеса из-за локдауна, который был в январе. Также с протестующими встречался Андрей Ермак, но компромисса достигнуто не было.

Несмотря на отсрочку, протестующие установили палатку на Майдане и периодически продолжают выходить на протесты.

Фокус разбирался, перерастут ли протесты ФОПов в новый Майдан.