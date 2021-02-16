ФОПи-протестувальники зняли бійку нібито п'яних нацгвардійців (відео)

Активісти видалили відео зі своїх груп в обмін на переговори з МВС з установки пункту обігріву для протестувальників.

У Києві на Майдані Незалежності ФОПи-протестувальники опублікували відео бійки нібито службовців Нацгвардії. Про це повідомляє PavlovskyNews.

За словами підприємців, бійці були в стані алкогольного спʼяніння. На відео знято, як у результаті конфлікту двоє нацгвардійців кидають на землю свого товариша по службі і наносять йому удари ногами і руками. Ще один нацгвардієць їх рознімає, а четверо дивляться на те, що відбувається. Намет підприємців постійно контролюють правоохоронці.

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На фейсбук-сторінці #SaveФОП зазначено, що на прохання МВС вони прибрали відео нібито пʼяної бійки. Замість цього в МВС пообіцяли встановити пункти обігріву на Майдані для протестувальників.

Фото: Страна

Історія протестів ФОП

Протести # SaveФОП почалися в листопаді 2019 року, коли перед цим депутати проголосували за введення касових апаратів для ФОП другої-четвертої категорій. Усі продавці побутових товарів з гарантійним ремонтом або медикаментами з 1 жовтня 2020 року зобовʼязані мати РРО. А з 2021 року до них хотіли додати ФОП, які продають ювелірні товари, текстиль, б/у товари в магазинах, ресторани і кафе, турагентства, готелі та хостели.

Усім іншим ФОП, РРО буде обовʼязковим за умови щорічного доходу понад 1 млн гривень.

4 листопада 2019 відбувся перший протест руху підприємців під стінами Офісу президента. Поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників. Після цих подій було ще кілька акцій протестів підприємців. А 4 грудня 2019 року було створено громадську організацію "Рух" Збережи ФОП ", метою якої є захист інтересів малих і середніх підприємств і підприємців.

Фото: Фокус

Вимоги протестувальників:

Терміново розглянути і ухвалити законопроекти №3993 і №3853-1, які розроблені з урахуванням законопроектів №2644 і №2645. Заснувати при Президентові України постійний чинний консультативно-дорадчий орган, який буде займатися розвитком мікропідприємництва в Україні. Цей орган повинен бути створений на паритетних засадах, у ньому обовʼязкова участь представників влади і представників мікробізнесу. Усі зміни в законодавство, що стосуються умов здійснення діяльності мікропідприємництва, повинні вноситися винятково після їхнього обговорення з представниками мікробізнесу і ґрунтовного прогнозування їхніх наслідків. Головним критерієм реформ в Україні має стати зменшення втручання чиновників у господарську діяльність. Провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС для забезпечення прозорих і простих процедур стягнення податків, розмитнення товарів, яка передбачає усунення будь-яких проявів корупції. Ввести мораторій на перевірки мікробізнесу усіма контрольними органами до завершення реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС. Ввести мораторій на всі види перевірок усіма контрольними органами до моменту зняття обмежень введених законодавчою і виконавчою владою, при чинній загрозі епідемії коронавірусу, дії надзвичайного стану або карантину. Приймати зважені рішення щодо локдауну і карантину і не допускати обмеження діяльності малого бізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без винятків.

Після акцій протесту Верховна Рада відтермінувала введення обовʼязкових касових апаратів 2022 року, але основна вимога — ухвалити законопроект 3853-1, 3853-2. За словами голови Комітету з питань фінансів Данила Гетманцева, законопроекти не ухвалять через прописане в законопроектах повне скасування фіскалізації з 2016 року.

Також Верховна Рада ввела компенсацію для бізнесу через локдаун, який був у січні. Також з протестувальниками зустрічався Андрій Єрмак, але компромісу досягнуто не було.

Незважаючи на відтермінування, протестувальники встановили намет на Майдані і періодично продовжують виходити на протести.

Фокус розбирався, чи переростуть протести ФОПів у новий Майдан.