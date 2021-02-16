ФОПи-протестувальники зняли бійку нібито п'яних нацгвардійців (відео)
Активісти видалили відео зі своїх груп в обмін на переговори з МВС з установки пункту обігріву для протестувальників.
У Києві на Майдані Незалежності ФОПи-протестувальники опублікували відео бійки нібито службовців Нацгвардії. Про це повідомляє PavlovskyNews.
За словами підприємців, бійці були в стані алкогольного спʼяніння. На відео знято, як у результаті конфлікту двоє нацгвардійців кидають на землю свого товариша по службі і наносять йому удари ногами і руками. Ще один нацгвардієць їх рознімає, а четверо дивляться на те, що відбувається. Намет підприємців постійно контролюють правоохоронці.
На фейсбук-сторінці #SaveФОП зазначено, що на прохання МВС вони прибрали відео нібито пʼяної бійки. Замість цього в МВС пообіцяли встановити пункти обігріву на Майдані для протестувальників.
Історія протестів ФОП
Протести # SaveФОП почалися в листопаді 2019 року, коли перед цим депутати проголосували за введення касових апаратів для ФОП другої-четвертої категорій. Усі продавці побутових товарів з гарантійним ремонтом або медикаментами з 1 жовтня 2020 року зобовʼязані мати РРО. А з 2021 року до них хотіли додати ФОП, які продають ювелірні товари, текстиль, б/у товари в магазинах, ресторани і кафе, турагентства, готелі та хостели.
Усім іншим ФОП, РРО буде обовʼязковим за умови щорічного доходу понад 1 млн гривень.
4 листопада 2019 відбувся перший протест руху підприємців під стінами Офісу президента. Поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників. Після цих подій було ще кілька акцій протестів підприємців. А 4 грудня 2019 року було створено громадську організацію "Рух" Збережи ФОП ", метою якої є захист інтересів малих і середніх підприємств і підприємців.
Вимоги протестувальників:
- Терміново розглянути і ухвалити законопроекти №3993 і №3853-1, які розроблені з урахуванням законопроектів №2644 і №2645.
- Заснувати при Президентові України постійний чинний консультативно-дорадчий орган, який буде займатися розвитком мікропідприємництва в Україні. Цей орган повинен бути створений на паритетних засадах, у ньому обовʼязкова участь представників влади і представників мікробізнесу.
- Усі зміни в законодавство, що стосуються умов здійснення діяльності мікропідприємництва, повинні вноситися винятково після їхнього обговорення з представниками мікробізнесу і ґрунтовного прогнозування їхніх наслідків. Головним критерієм реформ в Україні має стати зменшення втручання чиновників у господарську діяльність.
- Провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС для забезпечення прозорих і простих процедур стягнення податків, розмитнення товарів, яка передбачає усунення будь-яких проявів корупції.
- Ввести мораторій на перевірки мікробізнесу усіма контрольними органами до завершення реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС.
- Ввести мораторій на всі види перевірок усіма контрольними органами до моменту зняття обмежень введених законодавчою і виконавчою владою, при чинній загрозі епідемії коронавірусу, дії надзвичайного стану або карантину.
- Приймати зважені рішення щодо локдауну і карантину і не допускати обмеження діяльності малого бізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без винятків.
Після акцій протесту Верховна Рада відтермінувала введення обовʼязкових касових апаратів 2022 року, але основна вимога — ухвалити законопроект 3853-1, 3853-2. За словами голови Комітету з питань фінансів Данила Гетманцева, законопроекти не ухвалять через прописане в законопроектах повне скасування фіскалізації з 2016 року.
Також Верховна Рада ввела компенсацію для бізнесу через локдаун, який був у січні. Також з протестувальниками зустрічався Андрій Єрмак, але компромісу досягнуто не було.
Незважаючи на відтермінування, протестувальники встановили намет на Майдані і періодично продовжують виходити на протести.
Фокус розбирався, чи переростуть протести ФОПів у новий Майдан.