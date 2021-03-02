В Днепре пациент с тяжелой формой COVID-19 пытался покончить с собой

У больного коронавирусом было поражено 95% легких, из-за чего он не выдержал, и совершил попытку суицида.

Главврач Днепровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал об инциденте, который произошел в больнице. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

По словам Рыженко, в больнице находится 54-летний пациент, который поступил в одну из инфекционных больниц 12 февраля, пытался покончить с собой. Коронавирус поразил 95% его легких из-за чего возник двухсторонний пневмоторакс (сжатие легких). Пациента прооперировали, установив плевральные дренажи, но пациент не выдержав страданий решил покончить жизнь самоубийством.

"Заполучив нож, пытался перерезать себе горло. Врачам удалось своевременно остановить кровотечение и в субботу его доставили в Мечникова. Наши ЛОР-хирурги зашили порез. Пациент находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации и на аппарате ИВЛ", — рассказал Рыженко.

По мнению главврача, выход из подобных ситуаций — вакцинация.

Напомним, 27 февраля в городской больнице №1 г. Черновцы произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один с ожогами был доставлен в реанимацию. Сперва озвучивалась информация о якобы взрыве кислородного баллона. Позднее мэр Черновцов опроверг эту информацию.

Также стало известно, что погибшим и пострадавшим при пожаре оказались два пенсионера. 28 февраля стало известно, что второй пострадавший скончался в больнице.

23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.