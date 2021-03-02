У Дніпрі пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався накласти на себе руки

У хворого на коронавірус було уражено 95% легень, через що він не витримав, і зробив спробу суїциду.

Головлікар Дніпровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів про інцидент, який стався в лікарні. Про це він повідомив у Фейсбуці.

За словами Риженка, у лікарні знаходиться 54-річний пацієнт, який надійшов в одну з інфекційних лікарень 12 лютого, намагався накласти на себе руки. Коронавірус вразив 95% його легень через що виник двосторонній пневмоторакс (стиснення легень). Пацієнта прооперували, встановивши плевральні дренажі, але пацієнт не витримавши страждань вирішив покінчити життя самогубством.

"Отримавши ніж, намагався перерізати собі горло. Лікарям вдалося своєчасно зупинити кровотечу і в суботу його доставили в Мечникова. Наші ЛОР-хірурги зашили поріз. Пацієнт перебуває у вкрай важкому стані в реанімації і на апараті ШВЛ", — розповів Риженко.

На думку головного лікаря, вихід із подібних ситуацій — вакцинація.

Нагадаємо, 27 лютого в міській лікарні №1 м. Чернівці сталася пожежа, унаслідок якої загинула одна людина, ще один з опіками був доставлений в реанімацію. Спершу озвучувалася інформація про нібито вибух кисневого балона. Пізніше мер Чернівців спростував цю інформацію.

Також стало відомо, що загиблим і постраждалим під час пожежі виявилися двоє пенсіонерів. 28 лютого стало відомо, що другий потерпілий помер у лікарні.

23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CoviShield. Перші партії вакцини 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони.