Год закрытых дверей. Из-за пандемии украинцы стали больше учиться и меньше заниматься сексом

Ровно год назад, в марте 2020-го в стране ввели первые карантинные ограничения, связанные с CОVID-19.

17 марта 2020 года я ждала гостей из Нью-Йорка. Друзья, прилетевшие по делам в Европу, обещали навестить меня в Киеве перед возвращением в Западное полушарие. Встречу эту мы планировали давно и ждали с нетерпением. У людей, живущих по разные стороны Атлантики, не так уж много бывает возможностей повидаться, а тут такой случай.

Долго обсуждали, где и как встретимся. Вначале друзья хором ратовали за то, чтобы вместе провести несколько дней в Риме, за полтора месяца взяли туда билеты и забронировали квартиру в центре. Впрочем, эту бронь отменили еще в феврале, после того как количество подтвержденных случаев COVID-19 в Италии за одни сутки возросло с двух до 700.

Решили, что безопаснее всего будет, если они просто навестят меня в Киеве, однако 16 марта, накануне предполагаемого визита, в телефонной трубке зазвучали их испуганные голоса. В тот день правительство Украины решило ограничить въезд на нашу территорию иностранцев, и на следующий день страна закрылась.

Гости добрались до меня только в июле. Киев показался им невероятно оживленным по сравнению с пустынным Нью-Йорком. Один из друзей произнес фразу, взорвавшую мне мозг: "Мы всегда считали, что живем в самой свободной стране и очень этим гордились. А теперь вдруг оказалось, что все не так. Теперь в самой свободной стране живешь именно ты".

Осознание того, что на практике у украинцев гораздо больше свободы действий, чем у жителей государств, прежде считавшихся оплотом демократии, стало одним из самых серьезных корневых изменений, произошедших со мной и с большинством моих знакомых за год карантина.

Родительское время

Еще одну неожиданную корневую перемену пандемия привнесла в жизнь тех семей, где растут дети школьного или садикового возраста.

"Карантин совершил маленькую революцию в наших отношениях, — говорит Анна Гутман, основательница образовательного ресурса для родителей Damama, мама двоих сыновей. — Никогда раньше мы, родители, не проводили столько времени наедине со своими детьми. Садики, няни, площадки и школы спасали нас от этой сложной ноши — быть родителями здесь и сейчас. Наконец нам пришлось встретиться с этим страхом лицом к лицу.

Многие наши читатели и подписчики писали нам, что никогда раньше так тепло и душевно не проводили время всей семьей. С антресолей спустились напольные игры. В ход пошли поделки из бумаги и совместное приготовление пельменей и пирогов. Мамы и папы использовали любые методы, чтобы занять своих детей чем-либо, кроме гаджетов. Ведь дети и так весь день были вынуждены проводить у компьютеров и смартфонов, обучаясь онлайн. Когда карантин наконец отменили и дети должны были идти в школу, мой младший сын подошел ко мне вечером накануне первого офлайн-учебного дня и сказал: "Мама, я не хочу идти в школу. Потому что мы опять будем мало времени проводить с тобой".

Царящая в обществе атмосфера повышенной тревожности ослабляет сексуальное желание психиатр, сексолог Александр Иванов

Жесткий карантин катализировал развитие сервисов онлайн-обучения для детей и взрослых. Количество вебинаров, интерактивных курсов, обучающих блогов и других учебных программ с разными условиями онлайн-доступа, возникших в карантинный год, зашкаливает. Отчасти это объясняется тем, что множество специалистов из разных сфер, оставшихся без работы из-за карантина, сочли создание таких курсов одним из немногих все еще доступных способов применить и монетизировать свои знания. Далеко не все эти проекты дожили до конца 2020-го. Однако благодаря локдаунам круг потребителей таких образовательных продуктов заметно расширился. Люди, никогда прежде не задумывавшиеся о том, стоит ли им учиться онлайн, пробовали делать это от скуки или по необходимости.

Новое мышление

Реактивное развитие дистанционных сервисов стало общим местом для большинства потребительских рынков. Распространенные способы покупки товаров и услуг оказались самым очевидным, но далеко не единственным примером изменений в шаблонах поведения. Компании, не прекратившие деятельность во время локдауна, перестроили бизнес-процессы так, чтобы обходиться без офисов и минимизировать необходимость в офлайн-встречах. Там, где новые организационные решения заработали эффективно, не было смысла отказываться от них после смягчения карантинного режима. На дистанционке привычные понятия о начальнике, подчиненных, отделах и рабочих коллективах размываются и классические приемы кадрового управления теряют эффективность.

[ + – ] Каким был для Украины год карантина? Фото: Getty Images, Людмила Лысак (инфографика)

Директор медицинского центра "Доктор Харьков" Александр Золотарев замечает, что многие его пациенты именно в 2020 году решили вести здоровый образ жизни. Атмосфера тревожности и боязнь заболеть с одной стороны заставили их выработать полезные привычки, с другой — усилили риски возникновения депрессии.

"Люди, долгое время находившиеся в изоляции, сохраняют социальную дистанцию и тогда, когда никто этого от них не требует. Подобное поведение зачастую сопровождается некоторыми проявлениями депрессии, — говорит Александр Золотарев. — Впрочем, есть и позитивный тренд — переоценка ценностей, актуализация вопросов ментальной гигиены. Многие сейчас стараются навести порядок в собственных головах: перестать переживать о том, чего не могут изменить, и направить усилия на то, что от них вправду зависит".

Минимум секса

Период вынужденного поддержания социальной дистанции сказался на практике обычного человеческого общения. Кто-то открыл в себе интроверта и понял, что раньше сильно переоценивал собственную потребность в социальных связях. Кто-то, напротив, истосковался по многолюдности и перестал искать уединения, поскольку его было слишком много. Отношения, прошедшие испытание карантином, стали еще более прочными. Это касается дружеских и родственных связей. С супружескими и любовными дело обстоит сложнее. Психиатр и сексолог Александр Иванов акцентирует внимание на том, что одним из негативных последствий пандемии коронавируса стало снижение либидо у большого количества мужчин и женщин.

"С одной стороны, царящая в обществе атмосфера повышенной тревожности ослабляет сексуальное желание, с другой — некоторые пациенты, перенесшие коронавирус, получают снижение либидо как одно из долгосрочных последствий их болезни, — говорит психиатр. — К сексологам обращаются менее 1% тех, у кого обнаруживаются проблемы в интимной сфере. При сохранении нынешних тенденций в мире вообще станет гораздо меньше секса".

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Александр Иванов признается, что в 2020 и 2021 годах пациентов у него оказалось больше, чем когда-либо прежде. У многих обнаруживаются признаки депрессии, порой запущенной. Из-за депрессии люди теряют способность радоваться даже тогда, когда для этого есть объективные причины. Успешные и даже богатые мужчины, благополучные и реализованные в семье женщины не могут получить удовольствие от того, чем обладают.

Если учесть, что к психиатрам обращается в среднем 1,8% от общего числа страдающих нарушениями психики, можно только догадываться о реальных масштабах проблемы. Многие пациенты Иванова признаются в том, что ухудшение их состояния началось в марте 2020-го.

"Во время пандемии люди пахнут страхом, боятся ходить на работу, потому что там можно заразиться, боятся, что их уволят и они лишатся средств к существованию, сейчас все говорят о вакцинации, но даже эти новости для большинства становятся не проблеском надежды, а источником новых страхов".