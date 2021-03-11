Третья волна коронавируса: 11 марта госпитализировали 3836 человек, количество "тяжелых" растет

Киев за прошедшие сутки установил рекорд по количеству попавших в больницы людей, а количество занятых коек там перевалило за 58%.

По состоянию на вечер четверга, 11 марта, в Украине с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 из 70 671 койко-мест заняты 31 253 (44,22%), что на 85 больше, чем сутками ранее (31 168).

Такие данные приводятся на официальном сайте Министерства здравоохранения.

За сегодня было госпитализировано 3836 человек. Эта цифра меньше, чем сутками ранее, когда в медучреждения попали 4 259 граждан. Выписали из больниц 3679 украинцев, что на 129 человек меньше, чем вчера (708).

Сложная ситуация сохраняется в следующих регионах:

Ивано-Франковская область – заняты 81,7% койко-мест (против 84,36% сутками ранее)

Закарпатская область – 78,46% (накануне 80,01%)

Винницкая область – 71,05% (вчера 70,62%)

Черновицкая область – 66,56% (67,21% сутками ранее)

Киев – 59,08% (против 58,45% вчера).

Высокое количество госпитализаций – в Николаевской области – 54,95% (сутками ранее было 54,80%), а в Житомирской области наоборот, наметился спад – 48,9% против 50,27%.

Меньше всего койко-мест занято в Херсонской области 9,46 (сутками ранее 9,24%).

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, на своей странице в Facebook отметил, что хоть прирост койко-мест за сутки и составил всего 85 по Украине, это еще не значит, что коронавирус "дал заднюю".

"Это связано с тем что был большой поток на прием за длинные выходные, в течении которых были очень маленькие выписки, и сегодня выписки почти уравнялись с приемом пациентов. Но в общем ничего хорошего пока не наблюдается. Т.к. суточные госпитализации остаются на высоком уровне. (госпитализировано — 3836, выписано — 3679)", – пишет он.

Средняя недельная скорость заполнения койко-мест снизилась до 666 коек в день, однако количество "тяжелых" пациентов в реанимациях и под аппаратами ИВЛ растет. Сейчас в палатах интенсивной терапии находятся 2357 человек (+16 за последние сутки) и 851 пациент – на ИВЛ (+37).

Киев за прошлые сутки, по словам блогера, показал рекорд по госпитализации – 430 человек, а выписаны 342 пациента. При этом заполнение койко-мест выросло на 42.

Истребин обращает внимание на рост госпитализаций в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Николаевской областях. Причем в последней 4 больницы заполнены на 82-100%. Наблюдается рост и в Одесской области по всем категориям, а в Тернопольской области, после сильного роста в целом, ситуация выровнялась, однако растет количество людей в реанимациях.

Блогер признается, что хочет верить в то, что врачи выписывают пациентов из-за выздоровления, а не для того, чтобы освободить места для более тяжелых пациентов.

"Прогнозы я не люблю делать, но ничего хорошего на ближайшие 1-2 недели я не могу спрогнозировать. С этим Степановским идиотизмом по рисованию огромного кол-ва коек, мы рискуем получить отложенную смертность пациентов которым нужны плановые операции. Так же будет отложенная смертность ввиду огромного распространения эпидемии, которую не желают останавливать в Кабмине. Так же огромное спасибо "Укрзализныце", за поезда из красных зон, которые по всем частям страны разъедутся. Поэтому спасение утопающих, дело рук самих утопающих", – подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине, из-за чего возможен новый локдаун.

В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Сейчас волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев.

Несмотря на угрозу, вакцинация в Украине идет в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. А в Черновцах, где наблюдается стойкий высокий процент заболевших, в одной из больниц все медики отказались прививаться от Covid-19.