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Третья волна коронавируса: 11 марта госпитализировали 3836 человек, количество "тяжелых" растет

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коронавирус, госпитализация, больница, койко-место, третья волна коронавируса
Фото: Чернівецька ОДА | Количество госпитализированных на западе страны идет на спад

Киев за прошедшие сутки установил рекорд по количеству попавших в больницы людей, а количество занятых коек там перевалило за 58%.

По состоянию на вечер четверга, 11 марта, в Украине с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 из 70 671 койко-мест заняты 31 253 (44,22%), что на 85 больше, чем сутками ранее (31 168).

Такие данные приводятся на официальном сайте Министерства здравоохранения.

За сегодня было госпитализировано 3836 человек. Эта цифра меньше, чем сутками ранее, когда в медучреждения попали 4 259 граждан. Выписали из больниц 3679 украинцев, что на 129 человек меньше, чем вчера (708).

Сложная ситуация сохраняется в следующих регионах:

  • Ивано-Франковская область – заняты 81,7% койко-мест (против 84,36% сутками ранее)
  • Закарпатская область – 78,46% (накануне 80,01%)
  • Винницкая область – 71,05% (вчера 70,62%)
  • Черновицкая область – 66,56% (67,21% сутками ранее)
  • Киев – 59,08% (против 58,45% вчера).

Высокое количество госпитализаций – в Николаевской области – 54,95% (сутками ранее было 54,80%), а в Житомирской области наоборот, наметился спад – 48,9% против 50,27%.

Меньше всего койко-мест занято в Херсонской области 9,46 (сутками ранее 9,24%).

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, на своей странице в Facebook отметил, что хоть прирост койко-мест за сутки и составил всего 85 по Украине, это еще не значит, что коронавирус "дал заднюю".

"Это связано с тем что был большой поток на прием за длинные выходные, в течении которых были очень маленькие выписки, и сегодня выписки почти уравнялись с приемом пациентов. Но в общем ничего хорошего пока не наблюдается. Т.к. суточные госпитализации остаются на высоком уровне. (госпитализировано — 3836, выписано — 3679)", – пишет он.

график, госпитализация, койко-места
график, госпитализация, койко-места
график, госпитализация, койко-места
график, госпитализация, койко-места
график, госпитализация, койко-места
график, госпитализация, койко-места
график, госпитализация, койко-места
график, госпитализация, койко-места

Средняя недельная скорость заполнения койко-мест снизилась до 666 коек в день, однако количество "тяжелых" пациентов в реанимациях и под аппаратами ИВЛ растет. Сейчас в палатах интенсивной терапии находятся 2357 человек (+16 за последние сутки) и 851 пациент – на ИВЛ (+37).

Киев за прошлые сутки, по словам блогера, показал рекорд по госпитализации – 430 человек, а выписаны 342 пациента. При этом заполнение койко-мест выросло на 42.

график, госпитализация, коронавирус
график, госпитализация, коронавирус
график, госпитализация, коронавирус
график, госпитализация, коронавирус
график, госпитализация, коронавирус
график, госпитализация, коронавирус

Истребин обращает внимание на рост госпитализаций в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Николаевской областях. Причем в последней 4 больницы заполнены на 82-100%. Наблюдается рост и в Одесской области по всем категориям, а в Тернопольской области, после сильного роста в целом, ситуация выровнялась, однако растет количество людей в реанимациях.

госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина
госпитализация, коронавирус, регионы, Украина

Блогер признается, что хочет верить в то, что врачи выписывают пациентов из-за выздоровления, а не для того, чтобы освободить места для более тяжелых пациентов.

"Прогнозы я не люблю делать, но ничего хорошего на ближайшие 1-2 недели я не могу спрогнозировать. С этим Степановским идиотизмом по рисованию огромного кол-ва коек, мы рискуем получить отложенную смертность пациентов которым нужны плановые операции. Так же будет отложенная смертность ввиду огромного распространения эпидемии, которую не желают останавливать в Кабмине. Так же огромное спасибо "Укрзализныце", за поезда из красных зон, которые по всем частям страны разъедутся. Поэтому спасение утопающих, дело рук самих утопающих", – подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине, из-за чего возможен новый локдаун.

В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Сейчас волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев.

Несмотря на угрозу, вакцинация в Украине идет в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. А в Черновцах, где наблюдается стойкий высокий процент заболевших, в одной из больниц все медики отказались прививаться от Covid-19.