Третя хвиля коронавірусу: 11 березня госпіталізували 3 836 осіб, кількість "важких" зростає

Київ за минулу добу встановив рекорд за кількістю людей, які потрапили до лікарень, а кількість зайнятих ліжок там перевалила за 58%.

Станом на вечір четверга, 11 березня, в Україні з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 із 70 671 ліжко-місць зайняті 31 253 (44,22%), що на 85 більше, ніж добою раніше (31 168).

Такі дані наводяться на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

За сьогодні були госпіталізовані 3 836 осіб. Ця цифра менша, ніж добою раніше, коли в медустанови потрапили 4 259 громадян. Виписали з лікарень 3 679 українців, що на 129 осіб менше, ніж вчора (708).

Складна ситуація зберігається в цих регіонах:

Івано-Франківська область — зайняті 81,7% ліжко-місць (проти 84,36% добою раніше)

Закарпатська область — 78,46% (напередодні 80,01%)

Вінницька область — 71,05% (вчора 70,62%)

Чернівецька область — 66,56% (67,21% добою раніше)

Київ — 59,08% (проти 58,45% вчора).

Висока кількість госпіталізацій — у Миколаївській області — 54,95% (добою раніше було 54,80%), а в Житомирській області навпаки, помтний спад — 48,9% проти 50,27%.

Найменше ліжко-місць зайнято в Херсонській області 9,46% (добою раніше 9,24%).

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ, на своїй сторінці у Facebook зазначив, що хоч приріст ліжко-місць за добу й склав всього 85 в Україні, це ще не означає, що коронавірус "дав задню".

"Це пов'язано з тим що був великий потік на прийом за довгі вихідні, протягом яких були дуже маленькі виписки, і сьогодні виписки майже зрівнялися з прийомом пацієнтів. Але загалом нічого хорошого поки не спостерігається. Оскільки добові госпіталізації залишаються на високому рівні. (госпіталізовані — 3 836, виписані — 3 679)", — пише він.

Середня тижнева швидкість заповнення ліжко-місць знизилася до 666 ліжок на день, проте кількість "важких" пацієнтів у реанімаціях і під апаратами ШВЛ зростає. Зараз у палатах інтенсивної терапії перебувають 2 357 осіб (+16 за останню добу) і 851 пацієнт — на ШВЛ (+37).

Київ за минулу добу, за словами блогера, показав рекорд із госпіталізації — 430 осіб, а виписано 342 пацієнти. При цьому заповнення ліжко-місць зросла на 42.

Істребін звертає увагу на зростання госпіталізацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Миколаївській областях. Причому в останній 4 лікарні заповнені на 82-100%. Спостерігається зростання і в Одеській області за всіма категоріями, а в Тернопільській області, після сильного зростання в цілому, ситуація вирівнялася, проте зростає кількість людей в реанімаціях.

Блогер зізнається, що хоче вірити в те, що лікарі виписують пацієнтів, тому що вони одужали, а не для того, щоб звільнити місця для більш важких пацієнтів.

"Прогнози я не люблю робити, але нічого хорошого на найближчі 1-2 тижні я не можу спрогнозувати. Із цим Степановським ідіотизмом із малюванням величезної кількості ліжок, ми ризикуємо отримати відкладену смертність пацієнтів яким потрібні планові операції. Так само буде відкладена смертність через велике поширення епідемії, яку не хочуть зупиняти в Кабміні. Так само величезне спасибі "Укрзалізниці", за потяги з червоних зон, які по всіх частинах країни роз'їдуться. Тому порятунок потопельників, справа рук власне потопельників", — підкреслив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні, через що можливий новий локдаун.

У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою. Зараз хвиля коронавірусу характеризується "суперсприятливістю та суперпоширенням", а також великою кількістю важких і летальних випадків.

Незважаючи на загрозу, вакцинація в Україні триває втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. А в Чернівцях, де спостерігається стійкий високий відсоток хворих, в однієї з лікарень всі медики відмовилися робити щеплення від Covid-19.