Слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca могут быть частью российской атаки, - Ткаченко

Министр считает, что цель таких информационных атак — расчистить рынок для вакцины Спутник V.

Министр культуры Александр Ткаченко предполагает, что слухи об отказе использования вакцины AstraZeneca может быть частью массовой информационной атаки со стороны России. Об этом Ткаченко написал в своем Telegram-канале.

По его словам, цель — расчистить рынок для вакцины Спутник V.

"Спутник еще не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле конечно обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутник" — вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли", — пишет Ткаченко.

Министр говорит, что мало кто учитывает отсутствие задокументированных летальных случаев вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также появления тромбов.

Напомним, Дания, Норвегия, Эстония, Италия, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.

Помимо этого, на прошлой неделе власти Южной Кореи начали расследовать смерть двух человек, которые скончались в течение нескольких дней после иммунизации вакциной от AstraZeneca.

Ранее Германия, Италия и Франция временно отказались от AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах.

До этого аналогичные решения принимались в Нидерландах, Ирландии, Дании, Норвегии, Исландии.

В частности, Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Решение было связано с получением сообщений о серьезных, редких признаках образования тромбозов и снижения количества тромбоцитов у взрослых в возрасте до 50 лет. В Нидерландах, однако, в настоящее время не известно о подобных случаях.

Аналогичным образом поступила Ирландия – в стране решили отказаться от применения препарата в целях предосторожности. Консультативный орган страны по вакцинам рекомендовал "временно отложить" введение этой вакцины, хотя никаких доказательств того, что именно она вызывала образование тромбов, нет.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с препаратом AstraZeneca и почему от него отказываются страны.