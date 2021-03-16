Чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca можуть бути частиною російської атаки, — Ткаченко

Міністр вважає, що мета таких інформаційних атак — розчистити ринок для вакцини Супутник V.

Міністр культури Олександр Ткаченко припускає, що чутки про відмову використання вакцини AstraZeneca може бути частиною масової інформаційної атаки з боку Росії. Про це Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, мета — розчистити ринок для вакцини Супутник V.

"Супутник ще не схвалений до застосування в Європейському Союзі. У Кремлі звичайно звинуватили у всіх своїх проблемах США та їхніх партнерів. Й одночасно з цим несподівано зʼявляється просто вал інформації про нібито наявну небезпеку прямого конкурента "Супутник" — вакцини AstraZeneca. Дуже схоже на тактику випаленої землі", — пише Ткаченко.

Міністр каже, що мало хто враховує відсутність задокументованих летальних випадків унаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також появи тромбів.

Нагадаємо, Данія, Норвегія, Естонія, Італія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва та Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — надійшли повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.

Крім цього, минулого тижня влада Південної Кореї почала розслідувати смерть двох людей, які померли протягом кількох днів після імунізації вакциною від AstraZeneca.

Раніше Німеччина, Італія і Франція тимчасово відмовилися від AstraZeneca через повідомлення про побічні ефекти.

До цього аналогічні рішення ухвалювалися в Нідерландах, Ірландії, Данії, Норвегії, Ісландії.

Зокрема, Нідерланди вирішили припинити використовувати AstraZeneca на два тижні. Рішення було повʼязане з отриманням повідомлень про серйозні, рідкісні ознаки утворення тромбозів і зниження кількості тромбоцитів у дорослих віком до 50 років. У Нідерландах, однак, наразі не відомо про подібні випадки.

Аналогічним чином вчинила Ірландія — у країні вирішили відмовитися від застосування препарату в цілях обережності. Дорадчий орган країни щодо вакцин рекомендував "тимчасово відкласти" введення цієї вакцини, хоча жодних доказів того, що саме вона викликала утворення тромбів, немає.

Раніше Фокус розбирався в тому, що не так із препаратом AstraZeneca і чому від нього відмовляються країни.