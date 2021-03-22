Вам рожать или работать? Украина готовится принять законы о противодействии дискриминации

Настало время побороть сексистские стереотипы: представление о том, что ценность человека для общества, горизонты возможностей, качества характера, набор задатков, талантов и жизненных задач, а также способность к логическому мышлению зависят от пола.

— Нам бы на эту вакансию девушку найти.

— Почему не мальчика?

— Там зарплата не очень…

Этот короткий диалог очень четко отражает распространенный в наших широтах подход к определению стоимости наемного труда. Любопытно, что человека на не слишком высокооплачиваемую работу подыскивала женщина, которая создала свой бизнес еще в начале нулевых и зарабатывала больше многих мужчин в ее отрасли. Однако для нее было очевидным, что гендерная принадлежность кандидатов на вакансию влияет на зарплатные ожидания. Девушка, скорее всего, удовольствуется меньшей суммой, парень будет хотеть большего.

"Когда мужчины и женщины, выполняя одну и ту же работу для одного и того же нанимателя, получают ощутимо разные суммы, происходит прямая дискриминация по половому признаку, в Украине это, в принципе, противозаконно, запрещено Трудовым кодексом, тем не менее распространено по всей стране", — говорит нардеп Инна Совсун. Питательной средой для такой дискриминации служат сексистские стереотипы: представление о том, что ценность человека для общества, горизонты возможностей, качества характера, набор задатков, талантов и жизненных задач, а также способность к логическому мышлению зависят от пола.

Менее серьезное отношение к жалобам или замечаниям бывает, если они исходят от женщины. Представление о том, что девочки слабее в точных науках, по определению хуже разбираются в технике, а некоторые вещи, вполне доступные пониманию многих мужчин, женщинам вообще бесполезно объяснять — все это сексизм. Похоже, украинские законодатели надумали с ним бороться. В Верховной Раде уже зарегистрированы несколько законопроектов, разработанных с этой целью. По сути, есть три взаимозаменяемых "пакета", по два документа в каждом. Один документ предлагает изменения в Закон "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", второй — в Кодекс об административных правонарушениях.

Вам рожать или работа?

Каждый из трех пакетов предполагает административную ответственность за проявления сексизма даже на уровне высказываний, но у каждого "слабое место" — описание механизма привлечения к ответственности.

"Недавно сотрудник СТО, куда обратилась моя подруга, сказал, что готов объяснить ее мужу, что не так с машиной, но с ней самой говорить смысла нет, — рассказывает Совсун. — Это типичный пример проявления сексизма. Если бы закон, предполагающий за это административную ответственность, был уже принят, знакомой пришлось бы обратиться в полицию, чтобы человек понес за это ответственность. Но она, скорее всего, не стала бы этого делать. Определить список проявлений сексизма, которые должны подлежать наказанию, тяжело. Еще сложнее дать каждому из них определение достаточно четкое, чтобы факт правонарушения был бесспорно доказуем. Однако выполнить эту работу необходимо. Пытаться бороться сразу со всеми видами сексизма в рамках одной законодательной инициативы неэффективно".

Практика многих западных стран, ­демонстрирующих сейчас вполне убедительные примеры гендерного равенства, показывает, что слона можно есть по кусочку

Депутат привела несколько примеров дискриминационных действий, уже запрещённых законодательством, которые фактически остаются нормой, потому что непонятно, как их пресекать на практике. Однажды ее знакомая проходила собеседование в медучреждении, открывшем вакансию. Потенциального работодателя интересовало, планирует ли соискатель в обозримом будущем рожать детей. Это, к слову, одно из самых распространенных предубеждений против найма на работу женщин возрастом от 23 до 40 лет. Как бы по умолчанию предполагается, что такая женщина либо скоро уйдёт в декрет, либо сейчас обременена заботой о маленьком ребенке.

"Важно понимать, что сам этот вопрос, звучащий на собеседовании, — уже нарушение действующего законодательства, — говорит Инна Совсун. — В поисках рычагов влияния на ситуацию я обратилась в Министерство здравоохранения. Минздрав должен быть в курсе происходящего, и хорошо бы спустить всем мед­учреждениям Украины инструкцию для кадровиков о том, что не нужно расспрашивать женщин-соискательниц об их личной жизни". Между прочим, об этом прямо говорится в Конституции: согласно статье 32, "никто не может испытывать вмешательство в личную или семейную жизнь".

Как определить враждебную среду

Основой для всех зарегистрированных у нас законопроектов о сексизме послужили рекомендации Комитета министров Совета Европы о противодействии сексизму (CM/Rec(2019)1), опубликованные в марте 2019 года. Авторы этого документа определяют сексизм как любое действие, жест, визуальное проявление, сказанные или написанные слова, практику или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек уступает другим из-за своего пола. В соответствии с определением, эти явления должны быть направлены на нарушение собственного достоинства или прав человека, наносить физический, сексуальный, психологический или социально-экономический ущерб или страдания, создавать угрожающую, враждебную, унизительную или оскорбительную среду, а также поддерживать гендерные стереотипы.

Пытаться бороться сразу со всеми видами сексизма в рамках одной зако­но­дательной инициативы — неэффективно

"Это очень широкое определение, которое может быть полезно для общего понимания, но точно не подходит для закона, поэтому плохо, что первый пакет законопроектов, внесенных нардепом Александром Качурой, его фактически повторяет, — говорит Александра Голуб, руководитель Лиги защиты прав женщин "Гармония равных". — Скорее всего, ни полиция, ни омбудсмен не смогут эффективно применять подобную норму на практике".

Катерина Шуневич, руководитель аналитического центра "ЮрФем", обращает внимание на то, что приведённое в законопроектах определение сексизма содержит оценочные понятия без объяснений. К примеру, в проектах №4598 и №4599 говорится о создании "враждебной, унизительной и оскорбительной" среды, но неясно, какую именно среду следует считать таковой. Также не вполне понятно, что подразумевается под "сексуальным и психологическим вредом". Туманность определений, к сожалению, означает, что норма может стать либо вовсе не рабочей, либо, напротив, ее станут применять огульно и совсем не в тех случаях, ради которых составляли.

Важно

Нельзя, но сильно хочется. Почему игры с сексистскими мотивами нравятся и мужчинам, и женщинам

Альтернативные пакеты законопроектов о сексизме внесли депутаты Нелли Яковлева, Мария Бардина и Елена Кондратюк. Там понятие "сексизм" сформулировано чуть менее размыто, однако тоже требует доработки. По мнению Александры Голуб, дополнительный плюс альтернативных документов — то, что их авторы предлагают расширить полномочия омбудсмена по рассмотрению жалоб на сексизм и обязать государства мониторить проявления сексизма в публичной сфере.

"Кондратюк в своем проекте формулирует новый состав правонарушения: "публичное проявление сексизма", — подчеркивает Голуб. — У Яковлевой и Бардиной есть хорошее предложение в части внесения изменений в КУоАП — расшифровать и вынести как отдельный состав правонарушения "насилие по признаку пола" в рамках статьи №173-2. Эту позицию поддерживает и Нацполиция".

То, что украинские законодатели взялись за устранение дискриминации по половому принципу, само по себе вселяет оптимизм. Жаль только, что их инициативы пока похожи на попытки объять необъятное. Практика многих западных стран, демонстрирующих сейчас вполне убедительные примеры гендерного равенства, показывает, что слона можно есть по кусочку. Избавившись от проявлений сексизма в какой-то одной сфере, к примеру, при приеме на работу и определении ценности человеческого ресурса в компаниях, проще искоренять его в других плоскостях жизни.