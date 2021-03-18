Решение залить Бабий Яр пульпой отделяло от массовых расстрелов столько же времени, сколько нас - от Революции Достоинства, - Олег Шовенко

13 марта исполнилось 60 лет Куреневской трагедии. В 1961 году огромный селевый поток сорвался через дамбу на территории Бабьего Яра и мощной смертоносной волной накрыл киевскую Куренёвку, приведя к огромным разрушениям и многочисленным человеческим жертвам.

Трагедия стала следствием халатных решений исполкома Киевского городского совета заполнить территорию Бабьего Яра отходами производств кирпичных заводов, расположенных неподалеку, а также ненадлежащего выполнения работ по укреплению и сооружения дамбы, которая должна была сдерживать колоссальные объемы пульпы, накапливаемые годами на территории Яра.

В день годовщины трагедии Мемориальным центром Холокоста «Бабий Яр» в рамках проекта «Взгляд в прошлое» была открыта инсталляция, посвященная памяти трагедии и ее жертвам. Инсталляция установлена в том же месте, где началась катастрофа утром 12 марта 1961 — на месте прорыва земляной дамбы. После чего селевой поток со скоростью 5 метров в секунду достиг Куреневки, убив сотни людей.

Мы поговорили с автором инсталляции, художником, писателем, издателем, соавтором художественной концепции Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Олегом Шовенко о том, почему Куреневская трагедия является неотъемлемой частью истории Бабьего Яра, как была создана инсталляция и почему киевский кирпич может рассказать об истории города иногда больше, чем исторические книги.

СОАВТОР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ МЕМОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ХОЛОКОСТА «БАБИЙ ЯР» ОЛЕГ ШОВЕНКО: «РЕШЕНИЕ ЗАЛИТЬ БАБИЙ ЯР ПУЛЬПОЙ ОТДЕЛЯЛО ОТ ТРАГЕДИИ СТОЛЬКО ЖЕ ВРЕМЕНИ, СКОЛЬКО НАС — ОТ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА»

Расскажите сперва, почему инсталляция, посвященная Куреневской трагедии, возникла в процессе работы над будущим мемориалом Холокоста в Бабьем Яру? Как связаны музей Холокоста и трагедии Бабьего Яра с, собственно, событиями 1961 года?

Идея создать инсталляцию связана с тем, что в этом году исполнилось 60 лет Куреневской трагедии. И если исследовать историю Бабьего Яра, то станет понятно, что Куреневская трагедия является закономерной среди тех событий, которые здесь произошли. После Второй мировой войны советская власть, вместо того, чтобы превратить Бабий Яр в место памяти, решила вообще стереть из истории любые преступления, которые здесь совершили как нацисты, так и коммунисты. Без всякого уважения к погибшим здесь, в Бабий Яр, начали намывать отходы кирпичных заводов, что впоследствии привело к трагедии 1961 года, унесшей жизни большого количества киевлян.

В концепции мемориала речь идет о создании навигации по территории, которая расскажет будущим посетителям более глубокую историю об этой местности, которая является очень сложной, многомерной.

Конечно, Куреневская трагедия является неотъемлемой частью истории Бабьего Яра. Многие даже не подозревают, как события 1941-1943 годов, массовый расстрел немцами евреев, украинцев, цыган, могут быть связаны с событиями 1961 года. Но все имеет свои причинно-следственные связи. И чтобы понять что-то об одних события — надо исследовать другие. Художественная концепция будущего мемориального комплекса нацелена на то, чтобы предложить людям определенное путешествие. Не только путешествие местностью, путешествие пространством, но и путешествие во времени, где Куреневская трагедия занимает важное место и не может остаться вне истории.

Расскажите, как возникла идея создать такую ​​инсталляцию? И как возникла именно такая форма, в которой она представлена?

Инсталляция, посвященная Куреневской трагедии – это часть проекта Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», который называется «Взгляд в прошлое». Четыре подобных объекта уже были установлены ранее в Бабьем Яре. Еще один – на проспекте Победы. В проекте «Взгляд в прошлое» мы хотим показать то, как различные исторические места выглядели во время определенных событий. Через специальные отверстия в конструкциях каждый может увидеть архивные визуальные материалы, которые были отобраны Центром во время исследовательской работы. Это фотографии, видеоматериалы, созданные на основе хроники, которую удалось найти и реставрировать. И именно такую ​​же возможность дает и эта новая инсталляция.

В ней мы используем кадры из документального проекта Мемориального центра «Бабий яр. Контекст» Сергея Лозницы. Он является соавтором инсталляции – в значительной мере она является лишь носителем для этих кадров.

В основе формы инсталляция — кирпич, увеличенный объемно в 10 раз, а сама инсталляция состоит из более чем 100 разновидностей кирпичей, из которых строился Киев в течение последних 200 лет. Аквариум, размещенный сверху, репрезентирует то количество пульпы, которое ушло на производство этого кирпича. Кирпич, определенным образом, является своеобразным символом Куреневской трагедии.

Почему кирпич?

Образ возник логично, исходя из глубокой исторической значимости кирпича как строительного материала для Киева.

Для Киева кирпич — это больше, чем просто строительный материал. Это истории и судьбы этого города. Кирпич для Киева всегда был таким значимым, что, например, в конце XIX века многие благотворительные пожертвования делались не деньгами, а кирпичом. Старый Киев, в отличие, например, от Одессы, практически полностью кирпичный, камня очень мало. Кирпич с петровских заводов шел сразу же на строительство Сырецкого массива. Эти заводы, ранее частные, существовали здесь с середины XIX века.

Один из петровских заводов до революции принадлежал Якову Козинскому. Большевики национализировали его, а в 1941 году самого Козинского с семьей нацисты расстреляли именно здесь, в Бабьем Яру. И уже здесь мы видим, насколько переплетены судьбы и истории.

На улице Кирилловской, 61 и сейчас стоит здание завода Ионы Зайцева, где управляющим был Мендель Бейлис. Зайцев, вместе с заводчиком-соседом Хаимом Волковым, жертвовали кирпич на строительство местной еврейской больницы и конторы еврейского кладбища. Другие заводчики дарили кирпич для Александровской больницы, Бессарабского рынка, Владимирского собора и так далее. При этом, очень часто условия работы были чрезвычайно тяжелыми. Часто использовали и детский труд, встречаются кирпичи с отпечатками маленькой ладони.

Что вы стремитесь донести людям посредством своей инсталляции?

Во-первых, то, что история Куреневской катастрофы – это часть истории Киева и большой истории Бабьего Яра одновременно. Утром 13 марта 1961 года дамба, отделяющая миллионы кубометров пульпы от расположенного ниже жилого района Куреневки, как говорят очевидцы, буквально взорвалась. Вниз понеслась волна, состоящая из вязкой смеси глины и воды. Последствия этого, а также кадры замыва, можно увидеть в кадрах хроники в инсталляции.

Люди, которые услышали это, сравнивали этот шум с танковой колонной, которая внезапно ворвалась в город. Огромный Бабий Яр, достигавший ранее 60 метров в глубину, был замыт практически под завязку, там были десятки миллионов кубометров этой смеси, и вся она хлынула на утренний оживленный район. Официальные отчеты говорят о 145 погибших. Там же есть и такая цифра: «полностью уничтожено жилье, в котором проживало 1228 человек». Страшная и внезапная смерть в автобусе постигла селян из Дымера, которые ехали на работу, и всего на мгновение оказались на перекрестке около стадиона.

Эта масса — отходы производства миллионов кирпичей с петровских заводов на сырце. Новый кирпич был призван восстановить разрушенный Киев. Случайно или нет, но этой смертоносной смесью было залито место одного из крупнейших преступлений в мировой истории – Бабий Яр. Сегодня мы знаем, что ужасы войны и, тем более, Холокост в Советском Союзе стремились забыть и стереть из памяти. Таким образом, вместе с Куреневской катастрофой, многие доказательства этого преступления, которые до этого старательно пытались уничтожить нацисты, были окончательно стерты.

Поэтому эта инсталляция, на самом деле, о двух катастрофах: человеческий и природной. О первой хотелось бы сказать, что, как минимум двое из семи инженеров, которые подписались под решением о направлении пульпы в Бабий Яр в 1950 году, были евреями. И все семеро, конечно, были киевлянами. На момент этого решения саму трагедию Бабьего Яра отделяло от современников столько же времени, сколько нас сейчас отделяет от Революции Достоинства и гибели Небесной сотни. И это очень показательно.

Далее, во всей этой трагедии, а ее язык – это язык канцелярских и инженерных отчетов, нет ни слова о том, что это за страшное место – сам Бабий Яр. Впечатляющая невнимательность, игнорирование, отведение взгляда, показывают суть тоталитарного режима – забвение самого себя, забвение того, что ты – еврей, забвение того, что ты – киевлянин, что ты – личность.

И, конечно, это техногенная катастрофа – природа внезапно вернула себе свою первоначальную мощь, которую человек пытался обуздать. Напоминание о том, что осторожность и уважение к природе – это не выдумка и не прихоть, а способ выжить. Пульпа в аквариуме, которую можно увидеть в инсталляции – это символ природы, которую подчинили, которая ежедневно приносит нам пользу, является порой даже пугающе красивой, и которая в момент может просто уничтожить.

Таким образом, Куреневская катастрофа — не случайность, а закономерность. Которой можно было избежать.

На самых старых кирпичах здесь не клеймо завода, а инициалы мастера, который его изготовил. В случае, если кирпич лопался при кладке, мастеру грозило суровое наказание. Добропорядочность по отношению к себе и своему делу позволила отдельным кирпичам прожить 200 лет и, я уверен, еще столько же еще они прослужат. С подобной добропорядочностью следует относиться даже к наименьшим делам, чтобы не боятся оставить также свои инициалы. Так можно не только избежать подобных катастроф, но и создать мир, где вклад каждого будет ценным.

Расскажите о техническом процессе. Где искали эти кирпичи? Пульпа — от реального производства? Как ее выдерживает аквариум?

В поиске кирпича нам помог коллекционер Михаил Горбунов. Это кирпичи из зданий, которые сносятся или были снесены. Существует такой вид коллекционирования, посвященный кирпичному делу, и люди, которые его представляют, очень помогли при создании. Коллекционируются различные клейма. Написана не одна книга о киевском кирпиче. В инсталляции было использовано более ста его разновидностей.

Что касается пульпы, мы интересовались, какая техническая плотность пульпы. Нашими техническими требованиями были, прежде всего, её нетоксичность, а также, чтобы она не замерзала при низких температурах, и чтобы не нагревалась при высоких. Она бурлит, напоминая нам о том, что человек, подчиняя природу, всегда играет в игры с огнем.

Сколько времени прошло от идеи до открытия инсталляции?

Месяц. Это достаточно рекордный срок для такого объекта. В течение недели проходили проектные работы. И три недели ушло на различные технологические и разрешительные процессы, ведь мы также подали этот проект Национальному заповеднику и Минкультуры.

История Куреневской трагедии лично для вас что означает?

Непосредственно личного измерения Куреневской трагедии у меня нет. Однако среди моих родственников были, например, ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Где была абсолютно похожая ситуация, правда, в совершенно ином масштабе.

Меня всегда глубоко возмущал тот факт, что в советской тоталитарной системе любая правда скрывалась. И для меня всегда было важно говорить правду о таких вещах. Мне, как киевлянину, важно говорить правду об истории города и почтить память погибших. И обратить внимание на ответственность за собственные решения и поступки.

А с точки зрения связи Куреневской трагедии и трагедии Бабьего Яра?

Трагедия Бабьего Яра – это действительно одно из крупнейших преступлений в истории человечества. В таком месте абсолютно точно должен существовать большой мемориальный объект. После войны у любого тоталитарного режима, и советский режим в данном случае не является исключением, возникает желание скрыть то, что произошло, закрыть глаза на некоторые вещи, чтобы жить дальше и не брать на себя часть ответственности. Но забыть и закрыть глаза так просто не получится. Тем более, что есть человеческая память. Поэтому нужно оживить эту память, и, осознав эту ситуацию, осознав прошлое, можно, по крайней мере, избавить будущее от такого кошмара.

На сайте Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» написано, что вы занимаетесь коллекцией, библиотекой, издательством. То есть – достаточно многими направлениями. Расскажите, как продвигается наполнение будущего мемориала?

Мы в этом году готовим экспозицию. Сейчас ищем пространство в городе для этого. Она будет состоять из некоторых универсальных экспозиционных модулей, где будут представлены и артефакты, и другие тематические проекты фонда.

Наша фотоколлекция постоянно пополняется. У нас больше 12 тысяч фотографий, мы их загружаем на сайт после описания и оцифровки. Также все желающие могут обратиться к нам с запросом о фотопоиске. Фотоколлекцию мы будем показывать через фотокниги. Мы готовим несколько таких на сентябрь, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Также в течение года будет представлена ​​серия семейных фотоальбомов еврейских семей, которые рассказывают об истории евреев в ХХ веке. На самом деле направлений очень много, и в каждом из них есть много своих процессов.

Когда-то вами был представлен необычный для широкой аудитории проект "Намет". Что с ним?

Я люблю книги. Для меня это естественно. Я не помню свою жизнь без книг. Что касается «Намета», то это был независимый книжный магазин, и он закрылся. Думаю, я еще когда-нибудь вернусь к управлению книжным магазином, а возможно и книжно-сувенирному магазину в рамках работы Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

Что означает независимый книжный магазин, и в чем его уникальность и отличие от других?

Такие магазины называют независимыми не потому, что у них какая-то большая независимость от окружающей действительности, а потому, что они не являются сетевыми. Также это продиктовано отобранной для продажи литературой. Мы ориентировались всегда на интеллектуально-гуманитарную литературу, свежую визуальную книгу и интересную букинистику.

Проблема, с которой столкнулся магазин в первую очередь – это то, что в Киеве очень высокая арендная плата за помещение. А для книжного магазина очень важно именно иметь пространство. Потому что в интернете можно продавать что угодно, но это не создает место, где ты можешь выбрать книгу по корешку, полистать ее. Такой выбор должен быть обдуманным, взвешенным. Сложно выбрать, что ты хочешь. Американский социолог Рэй Ольденбург называет книжные магазины «третьими» местами после дома и работы. Местами, где человек может отдохнуть, пообщаться.