Кравчук вакцинировался от коронавируса (видео)

Первый президент Украины, ранее использовавший для защиты от вируса выпускающее озон устройство, получил прививку CoviShield.

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в четверг, 25 марта, получил прививку от коронавируса препаратом Covishield. Соответствующее видео, ссылаясь на Офис президента, распространил ряд СМИ.

На видео видно, что 87 летний политик сидит в маске на стуле в медицинском учреждении, а медработница делает ему инъекцию и обрабатывает место укола спиртом.

Примечательно, что до этого Кравчук защищался от вируса другим способом. На интервью Дмитрий Гордону он явился, надев на шею устройство, которое, работая, дозировано выделяет частицы озона.

Нынешний глава государства Владимир Зеленский получил вакцину еще 2 марта во время своего визита на Донбасс.

Напомним, в Украине для вакцинации используют индийскую вакцину, которую производят по лицензии AstraZeneca. В Украину завезли 500 тысяч доз препарата. 24 февраля стартовала вакцинация в стране.

С 26 февраля вакцинировать начали военнослужащих.

22 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране началась вторая волна госпитализации. Теперь мобильные бригады могут прививать семейных врачей и пожилых людей.

Ранее Максим Степанов публично вакцинировался индийской вакциной Covishield, Минздрав вел трансляцию процедуры на официальной странице в Facebook. Министр заявил, что пытается доказать безопасность прививки своим личным примером. По словам чиновника, сейчас он чувствует себя ще лучше, чем до вакцинации.

Писали также о выступлении Максима Степанова в эфире телеканала ICTV, где он заявил, что среди украинцев распространяют множество фейков о качестве вакцины CoviShield. По мнению руководителя Минздрава, в стране якобы появились "COVID-коллаборанты", главная цель которых — сорвать процесс вакцинации среди населения.