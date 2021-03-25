Кравчук вакцинувався від коронавірусу (відео)

Перший президент України, який раніше використовував для захисту від вірусу пристрій, що випускає озон, отримав щеплення CoviShield.

Перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук у четвер, 25 березня, отримав щеплення від коронавірусу препаратом Covishield. Відповідне відео, посилаючись на Офіс президента, поширила низка ЗМІ.

На відео видно, що 87-річний політик сидить у масці на стільці в медичному закладі, а медпрацівниця робить йому ін'єкцію та обробляє місце уколу спиртом.

Варто зазначити, що до цього Кравчук захищався від вірусу іншим способом. На інтерв'ю Дмитру Гордону він з'явився, одягнувши на шию пристрій, який, працюючи, дозовано виділяє частки озону.

Нинішній глава держави Володимир Зеленський отримав вакцину ще 2 березня під час свого візиту на Донбас.

Нагадаємо, в Україні для вакцинації використовують індійську вакцину, яку виробляють за ліцензією AstraZeneca. В Україну завезли 500 тисяч доз препарату. 24 лютого стартувала вакцинація в країні.

З 26 лютого вакцинувати почали військовослужбовців.

22 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в країні почалася друга хвиля госпіталізації. Тепер мобільні бригади можуть прищеплювати сімейних лікарів та людей похилого віку.

Раніше Максим Степанов публічно вакцинувався індійською вакциною Covishield, МОЗ вів трансляцію процедури на офіційній сторінці у Facebook. Міністр заявив, що намагається довести безпеку щеплення своїм особистим прикладом. За словами чиновника, зараз він почувається ще краще, ніж до вакцинації.

Писали також про виступ Максима Степанова в ефірі телеканалу ICTV, де він заявив, що серед українців поширюють безліч фейків про якість вакцини CoviShield. На думку керівника МОЗ, у країні нібито з'явилися "COVID-колаборанти", головна мета яких — зірвати процес вакцинації серед населення.