68% украинцев выступают за жесткий карантин в "красных" регионах

Доля противников карантинных ограничений сократилась на фоне рекордных госпитализаций.

По мере ухудшения эпидемической ситуации в стране изменяется и отношение украинцев к жестким карантинным ограничениям. Так, в начале марта на введение в стране локдауна были согласны 56%, то теперь – 61%. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 23–24 марта.

При этом 68% выступают за введение жесткого карантина только в регионах, где ситуация с заболеваемостью опасная, а 26% – на всей территории Украины.

Данные Минздрава уже несколько недель говорят об ухудшении эпидемической ситуации в стране, теперь это заметили и украинцы. С начала месяца значительно увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости коронавирусом растет. Сегодня так считают 68% опрошенных (в начале марта их было 37%). Еще 22% считают, что уровень не изменился, но 5% говорят, что он уменьшился.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, за сутки 25 марта в Украине зафиксировали 18 132 новых случаев заболевания COVID-19 — это самый высокий показатель с начала пандемии. Также за сутки госпитализировали 4826 человек, умерли — 326;

За 25 марта госпитализировали больше всего в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. По состоянию на вечер четверга, 25 марта, в Украине заняты 42 631 из 74 683 коек для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 (57,08%).

В НАН Украины заявили, что смертность от коронавируса в Украине возросла на 30% в сравнении с осенью. По их прогнозам, пик заболеваемости коронавирусом придется на апрель месяц.

71% украинцев считает, что коронавирус создали искусственно. Большинство сторонников этой теории уверено, что болезнь создали специально для сокращения населения Земли. При этом только 7% украинцев не следят за новостями о коронавирусе, а 59% регулярно интересуются ими. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

По уровню лояльности к вакцинации от коронавируса украинцы разделились почти поровну. 37% лояльны к проведению прививки (26% – суперлояльные, 11% – лояльные). 41% – критики вакцинации (31% – суперкритики, 10% – критики).